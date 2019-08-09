Власти Москвы призвали горожан к осторожности из-за штормового ветра

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Москвы призывают горожан и гостей города быть предельно внимательными на улице из-за сложившихся неблагоприятных погодных условий, не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Хочу предупредить о том, что начиная с 11 часов на территории города количество осадков будет уменьшаться и выпадет где-то до 7 миллиметров... Но порывы ветра усилятся, и порой они будут достигать 25 метров в секунду. Поэтому приняты соответствующие решения для того, чтобы сократить количество посетителей в парках, скверах. Мы убедительно просим всех москвичей и гостей столицы быть предельно внимательными и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, следить за тем, где идут сильные штормовые ветра", - сообщил Бирюков.

Ранее в пресс-службе МЧС столицы предупредили, что дождь в Москве будет идти почти всю пятницу, наиболее интенсивный пройдет до 4 утра. По прогнозам синоптиков, дождь ожидается на всей территории российской столицы в пятницу, 9 августа, с 00.00 до 18.00. Порывы ветра ночью и утром составят 12-17 метров в секунду, днем в период с 12.00 до 18.00 9 августа ожидается усиление до 23 метров в секунду.