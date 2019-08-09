Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T11:35Z
https://ria.ru/20190809/1557332994.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155658/81/1556588183_0:252:3062:1974_1036x0_80_0_0_5fcef994cf309dd5ab787d9021d1733c.jpg
РИА Новости

Власти Москвы призвали горожан к осторожности из-за штормового ветра

11:35, 9 августа 2019
1137
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Москвы призывают горожан и гостей города быть предельно внимательными на улице из-за сложившихся неблагоприятных погодных условий, не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Хочу предупредить о том, что начиная с 11 часов на территории города количество осадков будет уменьшаться и выпадет где-то до 7 миллиметров... Но порывы ветра усилятся, и порой они будут достигать 25 метров в секунду. Поэтому приняты соответствующие решения для того, чтобы сократить количество посетителей в парках, скверах. Мы убедительно просим всех москвичей и гостей столицы быть предельно внимательными и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, следить за тем, где идут сильные штормовые ветра", - сообщил Бирюков.
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
Вчера, 11:17РИА Новости
Московские власти рассказали о последствиях непогоды
Ранее в пресс-службе МЧС столицы предупредили, что дождь в Москве будет идти почти всю пятницу, наиболее интенсивный пройдет до 4 утра. По прогнозам синоптиков, дождь ожидается на всей территории российской столицы в пятницу, 9 августа, с 00.00 до 18.00. Порывы ветра ночью и утром составят 12-17 метров в секунду, днем в период с 12.00 до 18.00 9 августа ожидается усиление до 23 метров в секунду.
Сотрудники МЧС рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении, беречь детей и не выходить гулять в парки, не укрываться под деревьями.
200003
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Россия
МЧСМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
Московские власти рассказали о последствиях непогоды
РИА
Новости
Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте. На дальнем плане - небоскребы делового центра Москва-сити
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
Михаил Шуфутинский во время прощания с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
Шуфутинский рассказал на прощании с Токаревым, каким человеком он был
Здание Министерства иностранных дел РФ
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Лента
новостей
Купюры евро
Во Франции потребовали от России деньги за царские "долги"
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Певец Вилли Токарев
В Москве началась церемония прощания с Вилли Токаревым
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане. 9 августа 2019
Huawei представила собственную операционную систему
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков раскритиковал олимпийскую карту с "японскими" Курилами
Люди под зонтами во время дождя в Москве
В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
Поваленное ветром дерево
В Москве из-за урагана упали два дерева
Автомобильное движение в Москве
В ЦОДД предупредили о возможном осложнении движения в Москве из-за непогоды
Украинский военный в Луганской области
В Киеве призвали приостановить участие в Минском процессе
Фруктовый сад
Эксперт прокомментировал запрет на ввоз плодов из Китая в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил
09:48Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 29 человек
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
Лента новостейМолния