В Москве началась церемония прощания с Вилли Токаревым

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прощание с российским певцом Вилли Токаревым проходит в пятницу в храме Святителя Николая в московских Котельниках, передает корреспондент РИА Новости.
Проститься с артистом приходят десятки людей. У входа в храм играют популярные песни Токарева, двое молодых людей раздают всем желающим диск "Эхо войны" с аранжировкой и бэквокалом шансонье. Поклонники и коллеги несут цветы к гробу с телом певца, соболезнования принимают родные и близкие.
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Шансонье скончался в воскресенье в возрасте 84 лет. Его похоронят на Калитниковском кладбище.
Вилли Токарев (полное имя Вилен) является одним из самых популярных шансонье в СССР – известен как исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году он эмигрировал в США, а в 1990-е годы вернулся в Россию.
© АГН "Москва" / Игорь ИванкоМихаил Шуфутинский во время прощания с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
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Михаил Шуфутинский во время прощания с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
© АГН "Москва" / Игорь ИванкоПрощание с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
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Прощание с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
© АГН "Москва" / Игорь ИванкоПрощание с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
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Прощание с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
© АГН "Москва" / Игорь ИванкоПрощание с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
4 из 4
Прощание с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
1 из 4
Михаил Шуфутинский во время прощания с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
2 из 4
Прощание с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
3 из 4
Прощание с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
4 из 4
Прощание с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года".
4 августа, 17:48РИА НовостиБиография Вилли Токарева