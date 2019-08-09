"Уральские авиалинии" станут перевозчиком Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" станет перевозчиком Универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге, сообщил в пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе презентации нового самолета авиаперевозчика - Airbus A320neo.

Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято 2 июля на заседании исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе. Все 23 члена исполкома поддержали заявку Екатеринбурга, который был единственным претендентом на проведение Универсиады-2023. Представители FISU при этом высоко оценили качество подготовки заявочной книги и отметили, что имеют в лице Свердловской области надежного партнера.

"Успешно и надежно авиакомпания справляется с пиковыми нагрузками, с теми нагрузками, которые были в период проведения матчей чемпионата мира по футболу (в 2018 году). C достоинством мы встречаем и провожаем гостей, кто приезжает к нам на (международную промышленную выставку) "Иннопром" и другие крупнейшие события. Я уверен, что авиакомпания станет надежным партнером, перевозчиком к главному событию, которое произойдет в 2023 году. Это Универсиада, где будет огромное количество атлетов, гостей, зрителей", - сказал глава региона.

Ранее "Уральские авиалинии" получили в операционный лизинг первый Airbus A320neo с двигателями LEAP-1A. До конца 2019 года авиакомпания получит еще четыре новых самолета, в том числе два Airbus A321neo. Авиакомпания планирует эксплуатировать эту модель как на внутренних, так и на международных направлениях.