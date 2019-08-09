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РИА Новости
Свердловская область

"Уральские авиалинии" станут перевозчиком Универсиады-2023

11:22, 9 августа 2019
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© Фото : Alan LebedaСамолет Airbus-320 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет Airbus-320 авиакомпании Уральские авиалинии
© Фото : Alan Lebeda
Самолет Airbus-320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" станет перевозчиком Универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге, сообщил в пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе презентации нового самолета авиаперевозчика - Airbus A320neo.
Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято 2 июля на заседании исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе. Все 23 члена исполкома поддержали заявку Екатеринбурга, который был единственным претендентом на проведение Универсиады-2023. Представители FISU при этом высоко оценили качество подготовки заявочной книги и отметили, что имеют в лице Свердловской области надежного партнера.
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"Успешно и надежно авиакомпания справляется с пиковыми нагрузками, с теми нагрузками, которые были в период проведения матчей чемпионата мира по футболу (в 2018 году). C достоинством мы встречаем и провожаем гостей, кто приезжает к нам на (международную промышленную выставку) "Иннопром" и другие крупнейшие события. Я уверен, что авиакомпания станет надежным партнером, перевозчиком к главному событию, которое произойдет в 2023 году. Это Универсиада, где будет огромное количество атлетов, гостей, зрителей", - сказал глава региона.
Ранее "Уральские авиалинии" получили в операционный лизинг первый Airbus A320neo с двигателями LEAP-1A. До конца 2019 года авиакомпания получит еще четыре новых самолета, в том числе два Airbus A321neo. Авиакомпания планирует эксплуатировать эту модель как на внутренних, так и на международных направлениях.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2018 года "Уральские авиалинии" перевезли более 9 миллионов пассажиров, что на 13% больше, чем в 2017 году. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 16 А321, пять А319 и один A320neo).
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Свердловская областьУниверсиадаУральские авиалинииСвердловская областьЕкатеринбургЭкономика
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