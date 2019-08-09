Аксенов сообщил о моратории на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дает интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в рамках Ялтинского международного экономического форума. 19 апреля 2019

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Властям Крыма удалось добиться отмены запланированного на август повышения тарифов на услуги мобильной связи на полуострове, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Пользователи мобильной связи в Крыму и Севастополе в июле получили уведомления о повышении тарифов на мобильную связь. Операторы были намерены увеличить стоимость звонков, вводя оплату в размере 1 рубля с начала разговора. Повышение тарифов планировалось после того, как с 1 июня был отменен внутрисетевой роуминг.

"Нам удалось добиться приостановки этого решения. Соответствующие договоренности достигнуты на совещании с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Россвязи, Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым, мобильных операторов. Объявлен мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму и Севастополе. Совещание прошло в Москве по моей инициативе", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "Вконтакте".