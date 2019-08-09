Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T11:20Z
https://ria.ru/20190809/1557332057.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155283/80/1552838014_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_46560089cddecec112a5112d8dadfad3.jpg
РИА Новости

Аксенов сообщил о моратории на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму

11:20, 9 августа 2019
536
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов дает интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в рамках Ялтинского международного экономического форума. 19 апреля 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дает интервью на стенде МИА Россия сегодня в рамках Ялтинского международного экономического форума. 19 апреля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Властям Крыма удалось добиться отмены запланированного на август повышения тарифов на услуги мобильной связи на полуострове, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Пользователи мобильной связи в Крыму и Севастополе в июле получили уведомления о повышении тарифов на мобильную связь. Операторы были намерены увеличить стоимость звонков, вводя оплату в размере 1 рубля с начала разговора. Повышение тарифов планировалось после того, как с 1 июня был отменен внутрисетевой роуминг.
Смартфон
31 мая, 08:00РИА Новости
В зоне доступа: что будет с сотовой связью в России после отмены роуминга
"Нам удалось добиться приостановки этого решения. Соответствующие договоренности достигнуты на совещании с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Россвязи, Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым, мобильных операторов. Объявлен мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму и Севастополе. Совещание прошло в Москве по моей инициативе", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Он отметил, что уже началась работа по детальной проработке изменений условий для пользователей услуг мобильной связи.
1100001
Обсудить 1
Сергей Аксенов (политик)КрымОбщество
Рекомендуем
Логотип компании Apple
В Apple прокомментировали расследование ФАС
РИА
Новости
Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане. 9 августа 2019
Huawei представила собственную операционную систему
Купюры евро
Во Франции потребовали от России деньги за царские "долги"
Украинский военный в Луганской области
В Киеве призвали приостановить участие в Минском процессе
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Логотип социальной сети Twitter
Республиканцы приостановили траты в Twitter за блокировку аккаунта лидера
Работа саперов Народной милиции ЛНР на КПП Станица Луганская
На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 70 взрывоопасных предметов
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
В Каспийском море нашли фрагменты азербайджанского МиГ-29
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
В Крыму сочли слова депутата Рады о "войне с Россией" странными
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
Московские власти рассказали о последствиях непогоды
Мужчина спускается в подземный переход у Украинского дома в Киеве
У офиса Зеленского возникли трудности с переездом в новую резиденцию
Денежные знаки России 1917-1918 гг.
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
Побережье Черного моря в Коктебеле
В России ответили на заявление Эрдогана о Крыме
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
В ДНР заявили об обстреле юга республики украинскими силовиками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил
09:48Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 29 человек
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
Лента новостейМолния