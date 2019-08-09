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РИА Новости

Во Франции потребовали от России деньги за царские "долги"

11:21, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКупюры евро
Купюры евро
© РИА Новости / Илья Питалев
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Купюры евро. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер призвал разъяснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен. Об этом пишет RT со ссылкой на запрос политика, направленный министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену.

"Через сто с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить 400 миллионов долларов, держатели облигаций остаются потерпевшими".

Франсис Веркамер
Депутат утверждает, что выплаты якобы не соответствовали реальным суммам ценных бумаг.
Поэтому потомки инвесторов собираются выяснить, какие решения правительство может принять для того, чтобы "уплатить кредиторскую задолженность", отметил он.
В 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом, в которые в течение трех последующих десятилетий французские инвесторы вложили примерно 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро).
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16 января 2018, 19:15РИА Новости
Не царское дело: почему французы не смогут выбить из России старые долги
Некоторые вкладчики получили прибыль, однако остальные остались ни с чем, так как в 1918 году советская власть издала декрет об аннулировании государственных займов.
В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия рассчиталась с долгами времен империи. По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, этот договор окончательно решил вопрос на уровне правительств двух стран.
Однако в прошлом году СМИ сообщали, что сотни тысяч французов добиваются от России выплат по облигациям царских времен общей стоимостью около 30 миллиардов евро. Они аргументировали свои претензии тем, что "Россия далеко не банкрот".
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Вчера, 18:00РИА Новости
Как челобитную царю подаешь?!
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ФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Пошли им навстречу в 97, хотя не обязаны были. И теперь хотят еще ) Отсюда мораль. Платить и каяться - не путь для нас. Всегда найдутся обиженные 10 поколений назад
9 августа, 11:26
Алексей Кишкин
3420001831216
В свое время Советское правительство обсуждала с ними этот вопрос. И позиция была -- Советы согласны оплатить займы. Если Антанта согласна возместить ущерб от интервенции в гражданскую. Так что французским заемщикам лучше обратиться к своему правительству, с вопросом что делали француские войска в Крыму в гражданскую.
9 августа, 11:32
Алексей Кишкин
39603009
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