В Казани осудили участников российско-китайской наркобанды

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Суд в Казани вынес приговор по уголовному делу о попытке сбыта более одной тонны наркотиков, дав участникам российско-китайской банды от 5 до 15 лет колонии строгого режима, сообщается на Суд в Казани вынес приговор по уголовному делу о попытке сбыта более одной тонны наркотиков, дав участникам российско-китайской банды от 5 до 15 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что семеро граждан РФ и КНР ввозили синтетические наркотики в Россию под видом товаров народного потребления. Наркотики доставлялись оптовыми партиями в разные регионы РФ, в том числе в такие крупные города, как Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уссурийск. Сбыт осуществлялся с помощью закладок. В ходе обысков в арендованных квартирах и гаражах были изъяты наркотики массой свыше 1,2 тонны.

"В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными по... (статьям) "покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере", "покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суд приговорил участников дела к лишению свободы на сроки от 5 до 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, трем участникам наркобанды также назначен штраф на общую сумму более 1 миллиона рублей в пользу государства.