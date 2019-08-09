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РИА Новости

В Казани осудили участников российско-китайской наркобанды

11:18, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Суд в Казани вынес приговор по уголовному делу о попытке сбыта более одной тонны наркотиков, дав участникам российско-китайской банды от 5 до 15 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее правоохранительные органы сообщали, что семеро граждан РФ и КНР ввозили синтетические наркотики в Россию под видом товаров народного потребления. Наркотики доставлялись оптовыми партиями в разные регионы РФ, в том числе в такие крупные города, как Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уссурийск. Сбыт осуществлялся с помощью закладок. В ходе обысков в арендованных квартирах и гаражах были изъяты наркотики массой свыше 1,2 тонны.
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"В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными по... (статьям) "покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере", "покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Уточняется, что суд приговорил участников дела к лишению свободы на сроки от 5 до 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, трем участникам наркобанды также назначен штраф на общую сумму более 1 миллиона рублей в пользу государства.
По данным следствия, группой наркоторговцев руководили неустановленные лица, которые обеспечивали доставку наркотиков из Китая. Деятельность банды была пресечена правоохранителями в 2015 году.
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