В Каспийском море нашли фрагменты азербайджанского МиГ-29

"В результате неотложных мер, предпринятых с участием представителей соответствующих государственных структур и служб, а также привлеченных к поискам турецких специалистов, часть фрагментов самолета была поднята из воды. В настоящее время ведется подготовительная работа по поднятию основной части самолета со дна моря", — говорится в сообщении.

Самолет, совершавший учебный полет, пропал с радаров вечером 24 июля. Предполагалось, что он упал в море. Были организованы поиски пилота, в которых участвовали многочисленные корабли и катера, в том числе отряд Каспийской флотилии, а также авиация, но они не дали результата.