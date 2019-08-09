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РИА Новости

В Каспийском море нашли фрагменты азербайджанского МиГ-29

11:18, 9 августа 2019
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© Министерство Обороны Азербайджана Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
© Министерство Обороны Азербайджана
БАКУ, 9 авг — РИА Новости. В Каспийском море нашли фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского Минобороны.
В ведомстве уточнили, что накануне вечером определили территорию, где мог упасть самолет.
"В результате неотложных мер, предпринятых с участием представителей соответствующих государственных структур и служб, а также привлеченных к поискам турецких специалистов, часть фрагментов самолета была поднята из воды. В настоящее время ведется подготовительная работа по поднятию основной части самолета со дна моря", — говорится в сообщении.
Самолет, совершавший учебный полет, пропал с радаров вечером 24 июля. Предполагалось, что он упал в море. Были организованы поиски пилота, в которых участвовали многочисленные корабли и катера, в том числе отряд Каспийской флотилии, а также авиация, но они не дали результата.
Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.
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Каспийское мореМиГ-29АзербайджанПроисшествия
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