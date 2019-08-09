Московские власти рассказали о последствиях непогоды

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 20 деревьев было повалено в результате непогоды в Москве в ночь с 8 на 9 августа, пострадало три автомобиля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Особых нарушений и чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано. Вместе с тем, ночью под порывами ветра было повалено 27 деревьев, 3 автомобиля повреждены упавшими деревьями. Еще раз подчеркиваю, что городские власти и службы МЧС информировали население на всех информационных источниках", - сообщил Бирюков.
По словам заммэра, резкое ухудшение погодных условий в Москве не нарушило работу городских коммуникаций. Службы города заранее были приведены в "боевую готовность". Он также отметил, что в ночь на 9 августа городскими службами проводилась работа по поддержанию городской водосточной сети в технически исправном состоянии.
"Напомню, что со вчерашнего дня все городские службы из-за действующего штормового предупреждения были переведены в усиленный режим работы. К счастью, не все прогнозы оправдались, и ветер на территории Москвы достигал 17 метров в секунду. Осадков выпало при прогнозируемых 23 миллиметров где-то до 14 миллиметров", - заключил Бирюков.
30 мая 2017, 21:45РИА НовостиУровни опасности погоды