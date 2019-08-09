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РИА Новости

Московские власти рассказали о последствиях непогоды

11:17, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 20 деревьев было повалено в результате непогоды в Москве в ночь с 8 на 9 августа, пострадало три автомобиля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Особых нарушений и чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано. Вместе с тем, ночью под порывами ветра было повалено 27 деревьев, 3 автомобиля повреждены упавшими деревьями. Еще раз подчеркиваю, что городские власти и службы МЧС информировали население на всех информационных источниках", - сообщил Бирюков.
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По словам заммэра, резкое ухудшение погодных условий в Москве не нарушило работу городских коммуникаций. Службы города заранее были приведены в "боевую готовность". Он также отметил, что в ночь на 9 августа городскими службами проводилась работа по поддержанию городской водосточной сети в технически исправном состоянии.
"Напомню, что со вчерашнего дня все городские службы из-за действующего штормового предупреждения были переведены в усиленный режим работы. К счастью, не все прогнозы оправдались, и ветер на территории Москвы достигал 17 метров в секунду. Осадков выпало при прогнозируемых 23 миллиметров где-то до 14 миллиметров", - заключил Бирюков.
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