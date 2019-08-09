Ученые признали рестораны быстрого питания "рассадниками" ожирения

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Люди, живущие неподалеку от точек фастфуда или проезжающие рядом с ними на пути домой, обладают заметно более высоким индексом массы тела, чем типичные жители их города. Об этом пишет экономист из США в статье, опубликованной в журнале Люди, живущие неподалеку от точек фастфуда или проезжающие рядом с ними на пути домой, обладают заметно более высоким индексом массы тела, чем типичные жители их города. Об этом пишет экономист из США в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Нам удалось показать, что индекс массы тела зависит от того, в какой "пищевой среде" обитает человек. Каждый день нам приходится делать выбор между здоровой и вредной пищей, что влияет на лишний вес. К примеру, если вам по пути встречается удобная возможность съесть фастфуд, то это приведет к повышению ИМТ", — рассказывает Адриана Дорнеллес (Adriana Dornelles) из университета штата Аризона в Темпе (США).

В последние годы ученые раскрыли множество негативных черт западной диеты, для которой характерно в себе большое количество калорий и жирной пищи. К примеру, два года назад ученые обнаружили, что жирная пища способствует развитию болезни Альцгеймера и меняет работу мозга таким образом, что человек начинает есть еще больше.

Вдобавок, недавно медики и диетологи выяснили, что фастфуд заставляет человека забывать, что он уже ел, а также способствует развитию бесплодия среди женщин, почти утраивая вероятность потери фертильности по сравнению с нормальной диетой. Кроме того, оказалось, что полуфабрикаты нарушают метаболизм, что приводит к перееданию само по себе.

Дорнеллес нашла оригинальное свидетельство того, что употребление фастфуда практически всегда ведет к ожирению, наблюдая за жизнью семи сотен жителей Нового Орлеана на протяжении двух лет.

Ее методика наблюдений опиралась на один простой принцип – большинство жителей крупных городов, возвращаясь с работы, предпочитают покупать продукты или принимать пищу в ресторанах, кафе и прочих предприятиях общепита, расположенных не так далеко от дома или на наиболее краткой траектории до него.

Если это так, то тогда количество и расстояние до источников здоровой и вредной пищи, как предположила Дорнеллес, будет сильно влиять на вероятность приобретения лишнего веса и других проблем со здоровьем, связанных с ожирением. Она проверила, так ли это на самом деле, вычислив "маршруты миграций" участников исследования и сопоставив их с тем, каким индексом массы тела они обладали.

Как показали эти расчеты, индекс массы тела участников проекта очень сильно зависел от того, как много ресторанов быстрого питания присутствовало на расстоянии примерно в километр от их дома или дороги туда. Аналогичная зависимость была характерна и для супермаркетов, торгующих дешевой и высококалорийной пищей, а также прочих источников вредной еды.

С другой стороны, присутствие полноценных ресторанов, а также магазинов, продающих низкокалорийную и диетическую еду, понижало индекс массы тела. В частности, появление каждого такого заведения уменьшало ИМТ на 0,13 пункта, а рестораны быстрого питания повышали его на 0,7 пункта.