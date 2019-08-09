Ледовый дворец и стадион в Чите оборудуют по проекту "Спорт – норма жизни"

ЧИТА, 9 авг – РИА Новости. Власти Забайкалья по нацпроекту "Спорт – норма жизни" за 90 миллионов рублей переоборудуют в Чите ледовый дворец, а также уже закупили искусственное покрытие для футбольного поля на стадион "Локомотив", сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Более тысячи забайкальцев, посещающих ледовой дворец, будут заниматься в более комфортных условиях. Для приведения в порядок излюбленного читинцами места катания на коньках и занятий спортом будет потрачено 25 миллионов рублей из федерального бюджета и 9 миллионов рублей – из внебюджетных источников", - сообщили в пресс-службе.

По проекту "Спорт – норма жизни" региональные власти закупают технологическое оборудование. "Приобретено синтетическое покрытие для выхода хоккеистов на лед, ледозаливочная машина, машинка для заточки коньков, оборудование для тренировочного процесса юных хоккеистов. Кроме того, будет осуществлена замена хоккейных бортов на центральной арене", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, хоккейную арену полностью обновят. "На сегодняшний день проделана большая работа: произведен демонтаж бортов и бетонного основания, старого коллектора и трассы подключения к чиллилеру, завершена укладка первого слоя армирования и пластикового коллектора. В ближайшее время будет произведена укладка второго слоя армирования, бетонирование технологической плиты. Завершат работы нанесением специализированной окраски и разметки хоккейной арены и установят хоккейные борта", - уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, для читинского стадиона "Локомотив" по нацпроекту закуплено искусственное покрытие для футбольного поля с подогревом. "На данное мероприятие было затрачено порядка 40 миллионов рублей из федеральной казны и 16 миллионов – из регионального бюджета. Поле будет уложено на стадионе "Локомотив". В особых климатических условиях нашего региона данное поле позволит проводить матчи в зимние месяцы без значительной потери качества игры", - отметили в пресс-службе.