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РИА Новости

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

11:11, 9 августа 2019
20052
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поблагодарила Украину за то, что та разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией.
"Отличная новость! Спасибо!" — написала дипломат в фейсбуке.
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Накануне госпредприятие по обслуживанию воздушного движения Украины "Украэрорух" сообщило, что 7 августа самолет российской авиакомпании "Глобус", летевший из Бари в Москву, получил разрешение на вход в украинское воздушное пространство, чтобы обойти грозу. Полет в воздушных границах Украины продолжался 26 минут. В "Украэрорухе" подчеркнули, что диспетчеры действовали в соответствии с национальными законодательными и нормативно-правовыми актами и стандартами ICAO.
Украина закрыла небо для российских пассажирских и грузовых перевозок, в том числе транзитных, с 25 октября 2015 года. Поводом для санкций в отношении "Аэрофлота", "Трансаэро" (тогда еще находившегося в предбанкротном состоянии), авиакомпаний группы S7 и "Якутия" стало то, что они летали в ставший российским Крым. В ответ Россия ввела зеркальные меры в отношении украинских авиакомпаний. Как отмечали в Росавиации, запрет будет действовать до тех пор, пока Киев не отменит свое решение.
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Мария ЗахароваМИД РФРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
УКРАЭРОРУХ! Я плачу!!!!
9 августа, 11:31
Ryskin Andy
070003
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