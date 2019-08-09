Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Накануне госпредприятие по обслуживанию воздушного движения Украины "Украэрорух" сообщило, что 7 августа самолет российской авиакомпании "Глобус", летевший из Бари в Москву, получил разрешение на вход в украинское воздушное пространство, чтобы обойти грозу. Полет в воздушных границах Украины продолжался 26 минут. В "Украэрорухе" подчеркнули, что диспетчеры действовали в соответствии с национальными законодательными и нормативно-правовыми актами и стандартами ICAO.

Украина закрыла небо для российских пассажирских и грузовых перевозок, в том числе транзитных, с 25 октября 2015 года. Поводом для санкций в отношении "Аэрофлота", "Трансаэро" (тогда еще находившегося в предбанкротном состоянии), авиакомпаний группы S7 и "Якутия" стало то, что они летали в ставший российским Крым. В ответ Россия ввела зеркальные меры в отношении украинских авиакомпаний. Как отмечали в Росавиации, запрет будет действовать до тех пор, пока Киев не отменит свое решение.