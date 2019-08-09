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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Атамбаев отказался подписать следственные документы, заявил адвокат

11:11, 9 августа 2019
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© Sputnik / Бактияр Бердибеков / Перейти в фотобанкОбращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
© Sputnik / Бактияр Бердибеков
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Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
БИШКЕК, 9 авг — РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не подписал следственные документы, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Он отказался подписывать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайстве об изменении меры пресечения, документ о мере пресечения.

"Все, что делается в его отношении, это форменное беззаконие", — приводит Sputnik Киргизия слова Слесарева.

Адвокат также рассказал, что видел своего подзащитного около часа ночи. Они поговорили, а потом начались следственные мероприятия. Слесарев добавил, что у Атамбаева было "хорошее настроение, он был уравновешен и спокоен".
Ранее стало известно, что экс-президента поместили в СИЗО до 26 августа. Он проходит по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
8 августа, 09:52Задержание Атамбаева
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Задержание Атамбаева

Накануне вечером киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше. У дома бывшего президента собрались сотни его сторонников, спецназ применил против них светошумовые гранаты и резиновые пули, а те открыли ответный огонь. Задержать Атамбаева не удалось.
С утра столкновения сторонников экс-президента и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек, один боец спецназа погиб.
После продолжительных переговоров Атамбаев сдался. В сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой его привезли в Бишкек.
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
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Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.
В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.
По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Позднее его лишили неприкосновенности.
Вооруженные сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш во время спецоперации сил государственной безопасности
8 августа, 10:51Сказано в эфире - Радио Sputnik
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Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет".
Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом.
Штурм дома Атамбаева
© Sputnik / Эркин Алымбеков

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
1 из 10

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© AP Photo / AKIpress

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
2 из 10

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

© AP Photo / AKIpress
© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

Камни, перегораживающие проезжую часть дороги на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
3 из 10

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

Одежда раненного спецназовца при штурме дома Алмазбека Атамбаева
4 из 10

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

На месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
5 из 10

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

Доставка пострадавшего в машину скорой помощи на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
6 из 10

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Люди перелезают через забор на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
7 из 10

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эркин Алымбеков

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

Раненный спецназовец при штурме дома Алмазбека Атамбаева
8 из 10

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© AP Photo / AKIpress

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
9 из 10

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

© AP Photo / AKIpress
© Sputnik / Эркин Алымбеков

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Штурм дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
10 из 10

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
1 из 10

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
2 из 10

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

© AP Photo / AKIpress
3 из 10

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
4 из 10

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
5 из 10

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
9 из 10

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

© AP Photo / AKIpress
10 из 10

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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