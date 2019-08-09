Атамбаев отказался подписать следственные документы, заявил адвокат

БИШКЕК, 9 авг — РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не подписал следственные документы, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Он отказался подписывать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайстве об изменении меры пресечения, документ о мере пресечения.

"Все, что делается в его отношении, это форменное беззаконие", — приводит Sputnik Киргизия слова Слесарева.

Адвокат также рассказал, что видел своего подзащитного около часа ночи. Они поговорили, а потом начались следственные мероприятия. Слесарев добавил, что у Атамбаева было "хорошее настроение, он был уравновешен и спокоен".

Ранее стало известно, что экс-президента поместили в СИЗО до 26 августа. Он проходит по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Задержание Атамбаева

Накануне вечером киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше. У дома бывшего президента собрались сотни его сторонников, спецназ применил против них светошумовые гранаты и резиновые пули, а те открыли ответный огонь. Задержать Атамбаева не удалось.

С утра столкновения сторонников экс-президента и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек, один боец спецназа погиб.

После продолжительных переговоров Атамбаев сдался. В сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой его привезли в Бишкек.

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Позднее его лишили неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет".

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом.