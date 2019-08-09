Страны ЕАЭС сблизили позиции по распределению сумм ввозных пошлин

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с главами делегаций ЕАЭС в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 9 авг - РИА Новости. Вопрос распределения сумм ввозных таможенных пошлин ЕАЭС обсуждался на заседании межправсовета в Киргизии, стороны сблизили свои позиции, в течение 10 дней имеющиеся предложения будут обсуждены на национальном уровне, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.

Белоруссия ранее высказывала недовольство действующей методикой распределения сумм ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС.

"Мы еще раз обсудили эту тему, считаем, что сблизили позиции. Взяли паузу еще в течение 10 дней, чтобы на национальных уровнях отработать предложения, которые возникли в ходе обсуждения", - сказал Силуанов.

"Я считаю, что нам просто необходимо это сделать", - добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия больше не поддержит продление действующей методики распределения сумм ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС, поскольку она невыгодна для белорусской стороны. Как уточнял позднее первый замглавы минфина республики Юрий Селиверстов, Минск предлагает пересматривать нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран союза каждые три года с учетом различных факторов, в том числе объема импорта.

А вице-премьер республики Игорь Петришенко отмечал, что экспертами стран ЕАЭС подготовлено пять различных методик, и по всем из них белорусская сторона должна получить дополнительно 1 процентный пункт от распределения пошлин.