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РИА Новости

Страны ЕАЭС сблизили позиции по распределению сумм ввозных пошлин

11:10, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с главами делегаций ЕАЭС в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с главами делегаций ЕАЭС в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 9 авг - РИА Новости. Вопрос распределения сумм ввозных таможенных пошлин ЕАЭС обсуждался на заседании межправсовета в Киргизии, стороны сблизили свои позиции, в течение 10 дней имеющиеся предложения будут обсуждены на национальном уровне, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
Белоруссия ранее высказывала недовольство действующей методикой распределения сумм ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС.
Дмитрий Медведев на заседании совета премьер-министров стран ЕАЭС в узком составе в культурно-этнографическом комплексе Рух в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
Вчера, 10:51РИА Новости
Медведев рассказал о работе по регулированию алкогольного рынка ЕАЭС
"Мы еще раз обсудили эту тему, считаем, что сблизили позиции. Взяли паузу еще в течение 10 дней, чтобы на национальных уровнях отработать предложения, которые возникли в ходе обсуждения", - сказал Силуанов.
"Я считаю, что нам просто необходимо это сделать", - добавил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия больше не поддержит продление действующей методики распределения сумм ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС, поскольку она невыгодна для белорусской стороны. Как уточнял позднее первый замглавы минфина республики Юрий Селиверстов, Минск предлагает пересматривать нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран союза каждые три года с учетом различных факторов, в том числе объема импорта.
Дмитрий Медведев на заседании совета премьер-министров стран ЕАЭС в узком составе в культурно-этнографическом комплексе Рух в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
Вчера, 10:50РИА Новости
Товары в ЕАЭС должны быть самого высокого качества, заявил Медведев
А вице-премьер республики Игорь Петришенко отмечал, что экспертами стран ЕАЭС подготовлено пять различных методик, и по всем из них белорусская сторона должна получить дополнительно 1 процентный пункт от распределения пошлин.
Нынешние нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин действуют до 31 декабря 2019 года и устанавливают следующие пропорции: Армения — 1,22%, Белоруссия — 4,56%, Казахстан — 7,055%, Киргизия — 1,9%, Россия - 85,265%.
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Евразийский экономический союзДмитрий МедведевАнтон СилуановЭкономика
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