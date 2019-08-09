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РИА Новости
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

Тень апокалипсиса, ч.3. Кто виноват в гонке вооружений?

12:00, 9 августа 2019
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ИноСМИ. Серьезно
Тень апокалипсиса, ч.3. Кто виноват в гонке вооружений?
Вчера, 12:00
ИноСМИ продолжает серию подкастов, посвященных ядерному оружию и его роли в истории. По опросу ВЦИОМ, 52% россиян опасаются ядерной войны. Такие же настроения и в США: тревожный материал в журнале "Foreign Policy" под заголовком "Возвращение судного дня". Почему за 70 лет существования "русской" бомбы напряжение так и не удалось снять?
В журнале "Foreign Policy" появилась статья Эрнеста Монбиза и Сэма Нанна.
Начинается статья, что называется, за здравие. Заголовок – "Возвращение судного дня", и его апокалиптический дух вполне отражает тревожные ожидания многих. Авторы пишут, что никогда риск ядерного конфликта не был так велик с самого кубинского ракетного кризиса 1962 года. Авторы посещали нашу страну, знают Россию. Напомним, Сэм Нанн – бывший сенатор, соавтор программы Нанна-Лугара по утилизации ядерного и химического оружия в бывшем СССР. Пока речь идет о военно-технической стороне дела, авторы говорят разумные вещи, что оставшихся у России и США 8,5 тысяч боеголовок вполне хватит, чтобы несколько раз уничтожить весь мир. Но потом читаешь – и выясняешь, что авторы верят во все те бездоказательные обвинения в адрес Москвы, из-за которых и была разрушена существовавшая до последнего времени система контроля над вооружениями. Так что заканчивают авторы "за упокой" вот таким советом своим властям:

Стратегическое взаимодействие с Москвой не означает, что можно игнорировать российскую агрессию — будь то интервенция на Украине, вмешательство в выборы на Западе, отравление в Великобритании бывшего агента КГБ с использованием химического оружия или нарушение Договора о РСМД. Даже когда Запад стремится взаимодействовать с Россией в области сокращения ядерной угрозы, он должен и дальше стремиться сдерживать ее недопустимые действия. Например, США и ЕС не должны отменять свои санкции в отношении России, введенные из-за ситуации на Украине, без существенных подвижек в украинском вопросе. Вашингтону также не следует отменять санкции, введенные им в ответ на вмешательство России в выборы, пока такое вмешательство не будет полностью пресечено.

Совсем недавно сенатская комиссия США пришла к выводу, что так называемое вмешательство России в выборы в США в 2016 году, если оно вообще было, не повлияло на количество поданных за или против Трампа голосов, а значит, и на исход выборов. Что касается Солсбери, то нет ни новых фактов, ни новых лиц: отравленного г-на Скрипаля британские власти так и не показывают общественности, нам предлагают верить, что в июле 2018 года два человека отравились тем же веществом из того же тюбика, который Петров и Боширов оставили в апреле, - в другом британском городе, при паническом бегстве. Вот и вся доказательная база причин для новой войны.
Тем не менее к границам России подтягиваются все новые силы НАТО, включая ядерные, - якобы в том числе из-за этого самого тюбика и этих самых голосов за Трампа. А Монбиз и Нанн предупреждают: жертвами хакерских атак нечаянно могут стать те самые компьютеры, которые отвечают за экстренный пуск ракет с ядерными зарядами. Кроме того, опасного оружия стало так много, а средств контроля за ним так мало, что у параноиков может возникнуть вечное желание ударить первым, не дожидаясь, пока противник достигнет абсолютного превосходства. Отмена ДРСМД, фактическое прекращение работы комитета "Россия-НАТО" и сокращенные контакты между военными – все это и дальше подрывает доверие, толкает в сторону первого удара.
Перед Карибским кризисом нечто подобное было в конце сороковых, когда после второй мировой войны западные державы приготовились к смертельной схватке с СССР. Серьезно ли они готовились и кто был инициатором развала антигитлеровской коалиции – ведь ядерное оружие после войны оказалось в руках вчерашних союзников по борьбе с Гитлером? Один из возможных ответов – данные еще при жизни интервью Валентина Михайловича Фалина агентству РИА Новости. Фалин обвиняет Черчилля, скорбит о ранней кончине Рузвельта, пытается просчитать шаги и намерения Сталина. Можно соглашаться или не соглашаться с выводами Фалина, но ясно одно: гонка вооружений началась уже тогда, сразу же после второй мировой войны. Обо всем этом беседуют в студии редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ИноСМИ. СерьезноПодкаст
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