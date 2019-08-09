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РИА Новости
Теплоснабжение

Энергокомпании РФ смогут 29-30 августа подать заявки на модернизацию ТЭС

11:09, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция "Некрасовка" в Москве
Тепловая станция Некрасовка в Москве
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Энергокомпании смогут подать ценовые заявки проектов по программе модернизации ТЭС со вводом в 2025 году 29-30 августа, технические параметры принимаются 14-16 августа, следует из материалов "Системного оператора Единой энергосистемы".
"Срок подачи (приема) ценовых заявок на отбор проектов модернизации на 2025 год... с 09:00 по московскому времени 29 августа до 18:00 по московскому времени 30 августа 2019 года", - говорится в материалах
В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Среди ключевых требований программы - локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования.
Первые отборы проектов модернизации прошли весной 2019 года сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт. Доходность по ним составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. В этом году также должен пройти отбор проектов на 2025 год.
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8 августа, 13:52Теплоснабжение
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В итоговый список по итогам первого отбора попали проекты "Интер РАО", компаний "Газпром энергохолдинга" ("Мосэнерго", ТГК-1, ОГК-2), "Юнипро", СГК, "Иркутскэнерго", входящей в Эн+, "Т Плюс", "Энел Россия", "Квадры", а также "Татнефти" и "Лукойла".
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