Энергокомпании РФ смогут 29-30 августа подать заявки на модернизацию ТЭС

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Энергокомпании смогут подать ценовые заявки проектов по программе модернизации ТЭС со вводом в 2025 году 29-30 августа, технические параметры принимаются 14-16 августа, следует из материалов "Системного оператора Единой энергосистемы".

"Срок подачи (приема) ценовых заявок на отбор проектов модернизации на 2025 год... с 09:00 по московскому времени 29 августа до 18:00 по московскому времени 30 августа 2019 года", - говорится в материалах

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Среди ключевых требований программы - локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования.

Первые отборы проектов модернизации прошли весной 2019 года сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт. Доходность по ним составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. В этом году также должен пройти отбор проектов на 2025 год.