В Новгородской области директора ДК будут судить после смерти ребенка

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Директор дома культуры в Новгородской области, которая обвиняется в гибели восьмилетнего мальчика, упавшего в канализационную яму на территории ДК, предстанет перед судом, сообщается на Директор дома культуры в Новгородской области, которая обвиняется в гибели восьмилетнего мальчика, упавшего в канализационную яму на территории ДК, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что 28 января в поселке Волот мальчик не вернулся из школы домой. Через некоторое время его тело обнаружили в открытой канализационной яме, заполненной водой. По данным следствия, ребенок погиб от утопления. Было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

"Завершено расследование уголовного дела в отношении директора регионального дома культуры... В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.