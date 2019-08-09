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РИА Новости

В Новгородской области директора ДК будут судить после смерти ребенка

11:08, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Директор дома культуры в Новгородской области, которая обвиняется в гибели восьмилетнего мальчика, упавшего в канализационную яму на территории ДК, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что 28 января в поселке Волот мальчик не вернулся из школы домой. Через некоторое время его тело обнаружили в открытой канализационной яме, заполненной водой. По данным следствия, ребенок погиб от утопления. Было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении директора регионального дома культуры... В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной произошедшего стало небрежное отношение к обязанностям директора дома культуры. Следствие выяснило, что женщина знала о наличии отверстия в канализационной яме, однако не предприняла никаких действий, чтобы установить необходимое ограждение.
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