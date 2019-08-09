В Киеве призвали приостановить участие в Минском процессе

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Киев должен был приостановить участие в Минском процессе после гибели четырех военных под Павлополем, заявил в эфире телеканала "Обозреватель" представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный. Киев должен был приостановить участие в Минском процессе после гибели четырех военных под Павлополем, заявил в эфире телеканалапредставитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный.

В начале августа под Павлополем погибли четверо украинских силовиков. В ВСУ заявили, что их обстреляли со стороны самопровозглашенной ДНР, ополченцы настаивают на том, что причиной их гибели стала разгрузка противопехотных мин.

"Нужно было четко заявить: до момента, пока не соберется "Нормандская четверка", Украина прекращает свое участие в минском процессе", — заявил Бессмертный.

Он также призвал закрыть все контрольные пункты въезда — выезда, прекратить переход людей и транспортировку любых товаров через них.

Представитель Киева заявил, что необходимо более жестко действовать в Донбассе. После инцидента близ Павлополя ВСУ надо было немедленно наносить ответный удар "по заранее пристреленным объектам", уверен он.

"Нужно использовать весь комплекс мер — боевые, военные, экономичные, социальные, гуманитарные. <…> Какие угодно инструменты надо использовать, чтобы остановить противника от подобного рода нарушения договоренностей", — отметил он.

По словам представителя Киева, официальную позицию украинская сторона озвучит 21 августа во время следующего раунда переговоров в Минске.