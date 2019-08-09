Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T11:07Z
https://ria.ru/20190809/1557329270.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155733/86/1557338642_0:209:2990:1891_1036x0_80_0_0_bfe6d3ce9cd92f502ae92f334dae9e0a.jpg
РИА Новости

В Киеве призвали приостановить участие в Минском процессе

11:07, 9 августа 2019
7474
© AFP 2019 / Anatolii StepanovУкраинский военный в Луганской области
Украинский военный в Луганской области
© AFP 2019 / Anatolii Stepanov
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Киев должен был приостановить участие в Минском процессе после гибели четырех военных под Павлополем, заявил в эфире телеканала "Обозреватель" представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный.
В начале августа под Павлополем погибли четверо украинских силовиков. В ВСУ заявили, что их обстреляли со стороны самопровозглашенной ДНР, ополченцы настаивают на том, что причиной их гибели стала разгрузка противопехотных мин.

"Нужно было четко заявить: до момента, пока не соберется "Нормандская четверка", Украина прекращает свое участие в минском процессе", — заявил Бессмертный.

Он также призвал закрыть все контрольные пункты въезда — выезда, прекратить переход людей и транспортировку любых товаров через них.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
7 августа, 15:33Акценты - Радио Sputnik
Тревожный звонок. Зеленскому объяснили, что нужно делать в ДонбассеПрезидент Украины позвонил Владимиру Путину рассказать про убитых в Донбассе силовиков. Про мирных жителей не беспокоился. Но Путин объяснил ему, что делать.
Представитель Киева заявил, что необходимо более жестко действовать в Донбассе. После инцидента близ Павлополя ВСУ надо было немедленно наносить ответный удар "по заранее пристреленным объектам", уверен он.
"Нужно использовать весь комплекс мер — боевые, военные, экономичные, социальные, гуманитарные. <…> Какие угодно инструменты надо использовать, чтобы остановить противника от подобного рода нарушения договоренностей", — отметил он.
По словам представителя Киева, официальную позицию украинская сторона озвучит 21 августа во время следующего раунда переговоров в Минске.
Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Вопрос урегулирования конфликта обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
Военнослужащие армии Украины
Вчера, 08:00РИА Новости
Мариупольский плацдарм. Решится ли Киев на летнее наступление в Донбассе
4223114652
Обсудить 11
Роман БессмертныйДонбассВ мире
Популярные комментарии
уркаина сливает Минск планомерно. им нужны были эти договорённость только для остановки дальнейшего освобождения Донбасса. когда вопрос о освобождении Мариуполь был практически решён. 48 часов и вопрос был бы закрыт.
9 августа, 11:51
mxx876
1600000
наносить ответный удар "по заранее пристреленным объектам" - они оказывается давно и регулярно пристреливаются....
9 августа, 11:30
Павел
1000110
Рекомендуем
Купюры евро
Во Франции потребовали от России деньги за царские "долги"
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Военнослужащие армии Украины
Мариупольский плацдарм. Решится ли Киев на летнее наступление в Донбассе
Лента
новостей
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
В Польше испугались сближения Евросоюза с Россией
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
В России раскритиковали карту Олимпиады-2020 с "японскими" Курилами
Участники всеукраинского марша протеста Европейским ценам - европейскую зарплату против повышения цен на газ и роста коммунальных тарифов
Коммунальная катастрофа. Через две недели украинцам начнут отключать воду
Протесты на севере Гонконга
Китай посоветовал США "не совать нос" в дела Гонконга
Денежные знаки России 1917-1918 гг.
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
Вино
Кардиохирург рассказал, что будет при ежедневном употреблении бокала вина
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Избранный депутат Рады рассказал о "войне с Россией" из-за Крыма
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Оператор "Северного потока — 2" предупредил Данию о возможных убытках
Ж.-И. Ле Дриан
Во Франции жестко ответили на заявление Трампа об Иране
Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане. 9 августа 2019
Huawei представила собственную операционную систему
Самолет в небе
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил
09:48Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 29 человек
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
Лента новостейМолния