В Госдуме прокомментировали слова депутата Рады о "войне с Россией"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Заявление депутата Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь" о России как "воюющей стороне" является продолжением риторики бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что "Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма". По его словам, Украина почему-то никогда не поднимала на уровне Генассамблеи ООН вопрос о признании России агрессором из-за крымского вопроса.

"Они муссируют одну и ту же тему, тянут резину уже столько лет, вместо того, чтобы признать очевидное, что Крым – это законная часть России. Все это продолжение "порошенковской песни", чтобы поддерживать враждебность и агрессию внутри собственного государства", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, если Украина считает себя цивилизованным государством, она должна прислушаться к мнению крымчан и признать результаты крымского референдума.