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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова депутата Рады о "войне с Россией"

11:02, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Заявление депутата Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь" о России как "воюющей стороне" является продолжением риторики бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что "Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма". По его словам, Украина почему-то никогда не поднимала на уровне Генассамблеи ООН вопрос о признании России агрессором из-за крымского вопроса.
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"Они муссируют одну и ту же тему, тянут резину уже столько лет, вместо того, чтобы признать очевидное, что Крым – это законная часть России. Все это продолжение "порошенковской песни", чтобы поддерживать враждебность и агрессию внутри собственного государства", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, если Украина считает себя цивилизованным государством, она должна прислушаться к мнению крымчан и признать результаты крымского референдума.
"Подобные высказывания должны пресекаться, так как вызывают недоумение не только в России, но в других зарубежных странах", - сказал депутат.
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