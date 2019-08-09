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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Депутата парламента и сподвижника Атамбаева принудительно увезли на допрос

10:52, 9 августа 2019
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время столкновений со сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на площади Ала-Тоо в Бишкеке
Сотрудники полиции во время столкновений со сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на площади Ала-Тоо в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Депутата парламента и сподвижника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Ирину Карамушкину принудительно увезли на допрос в МВД, сообщили РИА Новости в пятницу в штабе сторонников бывшего главы государства.
"Ее забрали прямо из здания Форума (офис Атамбаева в Бишкеке - ред.). По какому поводу ее собираются допрашивать, мы не знаем", - заявил собеседник агентства.
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Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг. На следующий день после его задержания, в пятницу, последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников, среди которых бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов, советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа.
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Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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