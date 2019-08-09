Депутата парламента и сподвижника Атамбаева принудительно увезли на допрос

Сотрудники полиции во время столкновений со сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на площади Ала-Тоо в Бишкеке

БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Депутата парламента и сподвижника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Ирину Карамушкину принудительно увезли на допрос в МВД, сообщили РИА Новости в пятницу в штабе сторонников бывшего главы государства.

"Ее забрали прямо из здания Форума (офис Атамбаева в Бишкеке - ред.). По какому поводу ее собираются допрашивать, мы не знаем", - заявил собеседник агентства.

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг. На следующий день после его задержания, в пятницу, последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников, среди которых бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов, советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.