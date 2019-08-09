Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T10:51Z
https://ria.ru/20190809/1557328147.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155732/76/1557327637_0:0:3231:1818_1036x0_80_0_0_e629ff3f98ac3ba3398b28cbee6e4b10.jpg
РИА Новости

Медведев рассказал о работе по регулированию алкогольного рынка ЕАЭС

10:51, 9 августа 2019
346
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на заседании совета премьер-министров стран ЕАЭС в узком составе в культурно-этнографическом комплексе "Рух" в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
Дмитрий Медведев на заседании совета премьер-министров стран ЕАЭС в узком составе в культурно-этнографическом комплексе Рух в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев на заседании совета премьер-министров стран ЕАЭС в узком составе в культурно-этнографическом комплексе "Рух" в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 9 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает на согласование большинства позиций соглашения о регулировании алкогольного рынка ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Продолжается работа над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка. В очередной раз мы этому посвятили довольно много внимания. Надеемся, что большая часть этих позиций уже согласована", - сказал Медведев на расширенном заседании межправсовета ЕАЭС в Чолпон-Ате в Киргизии.
"Мы договорились о том, как действовать дальше", - добавил глава российского правительства.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. Молдавия в 2018 году получила статус наблюдателя при ЕАЭС.
701007
Обсудить 1
Евразийский экономический союзДмитрий МедведевКиргизияЭкономика
Рекомендуем
Дмитрий Медведев на заседании совета премьер-министров стран ЕАЭС в узком составе в культурно-этнографическом комплексе Рух в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
Товары в ЕАЭС должны быть самого высокого качества, заявил Медведев
РИА
Новости
Дмитрий Медведев на заседании совета премьер-министров стран ЕАЭС в узком составе в культурно-этнографическом комплексе Рух в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
Медведев: надо ускорить подписание соглашений о ЗСТ с Сербией и Сингапуром
Дмитрий Медведев во время встречи президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с главами делегаций Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в Чолпон-Ате. 9 августа 2019
Следующее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в Москве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС. 9 августа 2019
Медведев принял участие в церемонии гашения юбилейных марок ЕАЭС
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с главами делегаций ЕАЭС в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
Страны ЕАЭС сблизили позиции по распределению сумм ввозных пошлин
Дмитрий Медведев во время встречи президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с главами делегаций Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в Чолпон-Ате. 9 августа 2019
Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах
Дмитрий Медведев на церемонии официального фотографирования глав делегаций заседания Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в культурно-этнографическом комплексе Рух в Чолпон-Ате. 9 августа 2019
Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи в Чолпон-Ате. 9 августа 2019
Россия продолжит оказывать помощь и поддержку Киргизии, заявил Медведев
Торжественное открытие ПМЭФ
Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
Южные Курилы
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года
Полиция Копенгагена
В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
Здание Министерства иностранных дел РФ
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
В России раскритиковали карту Олимпиады-2020 с "японскими" Курилами
Дмитрий Медведев и премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев перед началом заседания Евразийского межправительственного совета премьер-министров стран ЕАЭС в узком составе в культурно-этнографическом комплексе Рух в Чолпон-Ате. 9 августа 2019
Медведев встретился с премьером Киргизии
Урожай винограда в крестьянско-фермерском хозяйстве С. В. Шмолдаев Краснодарского края
Кубань планирует собрать не менее 200 тысяч тонн винограда в 2019 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил
09:48Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 29 человек
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
Лента новостейМолния