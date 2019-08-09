Медведев рассказал о работе по регулированию алкогольного рынка ЕАЭС

"Продолжается работа над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка. В очередной раз мы этому посвятили довольно много внимания. Надеемся, что большая часть этих позиций уже согласована", - сказал Медведев на расширенном заседании межправсовета ЕАЭС в Чолпон-Ате в Киргизии.