Медведев рассказал о работе по регулированию алкогольного рынка ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 9 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает на согласование большинства позиций соглашения о регулировании алкогольного рынка ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Продолжается работа над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка. В очередной раз мы этому посвятили довольно много внимания. Надеемся, что большая часть этих позиций уже согласована", - сказал Медведев на расширенном заседании межправсовета ЕАЭС в Чолпон-Ате в Киргизии.
"Мы договорились о том, как действовать дальше", - добавил глава российского правительства.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. Молдавия в 2018 году получила статус наблюдателя при ЕАЭС.