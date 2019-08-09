Товары в ЕАЭС должны быть самого высокого качества, заявил Медведев

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 9 авг — РИА Новости. Стандарты качества производимых и экспортируемых в ЕАЭС товаров должны быть самыми высокими, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета.
По его мнению, сейчас много споров о том, какими должны быть эти нормы и не будут ли они избыточными.
"Но в любом случае, мы понимаем, что, если мы создали это интеграционное объединение, то нужно это делать на самом высоком уровне качества", — отметил он.
Также Медведев рассказал о договоренности усилить работу по совершенствованию техрегламентов внутри объединения.
В пятницу в киргизском городе Чолпан-Ата на берегу озера Иссык-Куль проходит заседание Евразийского межправсовета. Помимо российского премьера, на саммите присутствуют главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Как ранее сообщил Медведев, на встрече стороны обсудят вопросы распределения пошлин, общего финансового рынка, регулирования алкогольного рынка ЕАЭС, а также цифровую повестку.
Также он заявил о необходимости ускорить процедуры подписания соглашений о зоне свободной торговли с Сербией и Сингапуром. Это, по словам премьера, дает дополнительные возможности для экономик стран ЕАЭС.
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Первого января 2015 года на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства создали Евразийский экономический союз.
Члены ЕАЭС:
—Армения,
—Белоруссия,
—Казахстан,
—Россия,
—Киргизия.
Молдавия в 2018 году получила статус наблюдателя при организации.
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