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РИА Новости

Товары в ЕАЭС должны быть самого высокого качества, заявил Медведев

10:50, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на заседании совета премьер-министров стран ЕАЭС в узком составе в культурно-этнографическом комплексе "Рух" в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
Дмитрий Медведев на заседании совета премьер-министров стран ЕАЭС в узком составе в культурно-этнографическом комплексе Рух в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 9 авг — РИА Новости. Стандарты качества производимых и экспортируемых в ЕАЭС товаров должны быть самыми высокими, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета.
По его мнению, сейчас много споров о том, какими должны быть эти нормы и не будут ли они избыточными.

"Но в любом случае, мы понимаем, что, если мы создали это интеграционное объединение, то нужно это делать на самом высоком уровне качества", — отметил он.

Также Медведев рассказал о договоренности усилить работу по совершенствованию техрегламентов внутри объединения.
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Как ранее сообщил Медведев, на встрече стороны обсудят вопросы распределения пошлин, общего финансового рынка, регулирования алкогольного рынка ЕАЭС, а также цифровую повестку.
Также он заявил о необходимости ускорить процедуры подписания соглашений о зоне свободной торговли с Сербией и Сингапуром. Это, по словам премьера, дает дополнительные возможности для экономик стран ЕАЭС.
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Казахстан,
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Киргизия.
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