Жители Барселоны просят туристов не рассказывать о поездке в этот город

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В столице Каталонии запустили необычную кампанию против массового туризма. Гостей города просят молчать о том, что они побывали в Барселоне, В столице Каталонии запустили необычную кампанию против массового туризма. Гостей города просят молчать о том, что они побывали в Барселоне, сообщает АТОР.

Жители Барселоны обратились к путешественникам, которые приезжают в город и посещают достопримечательности, с просьбой не рассказывать о своих впечатлениях знакомым и друзьям, не делиться фотографиями и другой информацией о пребывании в столице Каталонии в соцсетях.

По мнению активистов Федерации ассоциаций жителей города (FAVB), подобные меры помогут уменьшить турпоток.

Из-за увеличения числа отдыхающих стоимость жилья в Барселоне и нагрузка на инфраструктуру постоянно растет. Город занимает 12 место в списке самых посещаемых городов мира. В 2018 году его посетили почти 16 миллионов туристов.

Чтобы убедить путешественников не распространяться о визите в город, активисты FAVB организовали около собора Святого Семейства раздачу листовки с лозунгом "Барселона – это сокровище, спрячь его!".

Как пояснила президент FAVB Ана Менендес, запущенная кампания позиционируется как "дружелюбная по отношению к туристам", потому что "она не обвиняет, а заставляет их осознать, что они являются частью проблемы".