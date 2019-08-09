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РИА Новости
Туризм

Жители Барселоны просят туристов не рассказывать о поездке в этот город

11:43, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в парке Гуэля в Барселоне
Туристы в парке Гуэля в Барселоне
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В столице Каталонии запустили необычную кампанию против массового туризма. Гостей города просят молчать о том, что они побывали в Барселоне, сообщает АТОР.
Жители Барселоны обратились к путешественникам, которые приезжают в город и посещают достопримечательности, с просьбой не рассказывать о своих впечатлениях знакомым и друзьям, не делиться фотографиями и другой информацией о пребывании в столице Каталонии в соцсетях.
По мнению активистов Федерации ассоциаций жителей города (FAVB), подобные меры помогут уменьшить турпоток.
Из-за увеличения числа отдыхающих стоимость жилья в Барселоне и нагрузка на инфраструктуру постоянно растет. Город занимает 12 место в списке самых посещаемых городов мира. В 2018 году его посетили почти 16 миллионов туристов.
Чтобы убедить путешественников не распространяться о визите в город, активисты FAVB организовали около собора Святого Семейства раздачу листовки с лозунгом "Барселона – это сокровище, спрячь его!".
Как пояснила президент FAVB Ана Менендес, запущенная кампания позиционируется как "дружелюбная по отношению к туристам", потому что "она не обвиняет, а заставляет их осознать, что они являются частью проблемы".
В ближайшие недели FAVB планирует распространить кампанию на другие знаковые объекты в Барселоне, например, агитировать туристов на рынке Бокерия.
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