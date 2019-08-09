Московские парки закрыли для посетителей из-за непогоды

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Столичные парки, подведомственные департаменту культуры Москвы, закрыты в пятницу для посетителей из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорпарка.

Ранее пресс-служба МЧС столицы сообщила, что дождь в Москве будет идти почти всю пятницу, наиболее интенсивное выпадение осадков прогнозировалось до 4.00 9 августа. Отмечалось, что порывы ветра ночью и утром составят 12-17 метров в секунду, днем в период с 12.00 до 18.00 9 августа ожидается усиление до 23 метров в секунду.

"В настоящий момент парки культуры и отдыха, подведомственные департаменту культуры города Москвы, закрыты в связи с сообщениями МЧС о штормовом предупреждении. Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий", - отметили в пресс-службе.