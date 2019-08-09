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РИА Новости

Московские парки закрыли для посетителей из-за непогоды

10:46, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье"
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье". Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Столичные парки, подведомственные департаменту культуры Москвы, закрыты в пятницу для посетителей из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорпарка.
Ранее пресс-служба МЧС столицы сообщила, что дождь в Москве будет идти почти всю пятницу, наиболее интенсивное выпадение осадков прогнозировалось до 4.00 9 августа. Отмечалось, что порывы ветра ночью и утром составят 12-17 метров в секунду, днем в период с 12.00 до 18.00 9 августа ожидается усиление до 23 метров в секунду.
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"В настоящий момент парки культуры и отдыха, подведомственные департаменту культуры города Москвы, закрыты в связи с сообщениями МЧС о штормовом предупреждении. Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий", - отметили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе Мосгорпарка сообщали, что в экстренных случаях во время непогоды в парках немедленно прекращается работа аттракционов, кафе и торговых павильонов, завершаются все досуговые мероприятия. Также отмечалось, что когда парки получают экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях от МЧС, то оперативно выполняют комплекс превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности посетителей парков.
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