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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань планирует собрать не менее 200 тысяч тонн винограда в 2019 году

10:44, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУрожай винограда в крестьянско-фермерском хозяйстве С. В. Шмолдаев Краснодарского края
Урожай винограда в крестьянско-фермерском хозяйстве С. В. Шмолдаев Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Краснодарский край начал уборку винограда, в текущем году планируется собрать не менее 200 тысяч тонн ягоды и подтвердить звание ведущего региона страны по развитию отрасли, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"В Краснодарском крае стартовала уборка винограда. Сейчас средняя урожайность достигает 95 центнера с гектара. Это самый высокий показатель в России. Всего в текущем году планируем собрать не менее 200 тысяч тонн янтарной ягоды и подтвердить звание ведущего региона страны по развитию отрасли", - сказал губернатор.
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По его словам, сегодня заниматься виноградарством аграриям выгодно – край компенсирует до 40% затрат на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками.
"В этом году общая сумма субсидий превысит 700 миллионов рублей. Такая господдержка, безусловно, влияет на увеличение виноградных насаждений – в этом году площадь уборки составит более 21 тысячи гектаров", - отметил губернатор.
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Он также добавил, что край выводит "на новый уровень" и отрасль виноделия, увеличивает экспортные поставки. С начала текущего года производство вина и шампанского уже увеличилось на 11%.
Доля Краснодарского края в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 45%. Валовый сбор винограда в регионе по итогам 2018 года превысил 209 тысяч тонн, средняя урожайность составила 100 центнеров с гектара, а площадь плодоносящих виноградников превышает 20 тысяч гектаров. В Краснодарском крае производится 42% российского вина и 27% российского шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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