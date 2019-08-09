Кубань планирует собрать не менее 200 тысяч тонн винограда в 2019 году

Урожай винограда в крестьянско-фермерском хозяйстве С. В. Шмолдаев Краснодарского края

КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Краснодарский край начал уборку винограда, в текущем году планируется собрать не менее 200 тысяч тонн ягоды и подтвердить звание ведущего региона страны по развитию отрасли, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"В Краснодарском крае стартовала уборка винограда. Сейчас средняя урожайность достигает 95 центнера с гектара. Это самый высокий показатель в России. Всего в текущем году планируем собрать не менее 200 тысяч тонн янтарной ягоды и подтвердить звание ведущего региона страны по развитию отрасли", - сказал губернатор.

По его словам, сегодня заниматься виноградарством аграриям выгодно – край компенсирует до 40% затрат на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками.

"В этом году общая сумма субсидий превысит 700 миллионов рублей. Такая господдержка, безусловно, влияет на увеличение виноградных насаждений – в этом году площадь уборки составит более 21 тысячи гектаров", - отметил губернатор.

Он также добавил, что край выводит "на новый уровень" и отрасль виноделия, увеличивает экспортные поставки. С начала текущего года производство вина и шампанского уже увеличилось на 11%.