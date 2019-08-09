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РИА Новости

В гонконгском аэропорту демонстранты начали сидячую акцию протеста

10:42, 9 августа 2019
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© REUTERS / Thomas PeterАкция протеста против законопроекта об экстрадиции в международном аэропорту Гонконга
Акция протеста против законопроекта об экстрадиции в международном аэропорту Гонконга
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Сотни противников законопроекта об экстрадиции начали сидячую акцию протеста в зале прилетов международного аэропорта Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.
По данным издания, акция началась около 13.00 по местному времени (8.00) в зале прилетов, где демонстранты раздают листовки пассажирам, в которых объясняются причины протеста.
Участники протеста в Гонконге
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Организаторы акции ожидают, что к ней присоединятся тысячи человек и надеются, что полиция будет уважать мирный, по их словам, протест.
Тем временем администрация аэропорта усилила меры безопасности, авиакомпании в связи с этим советуют пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно.
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными.
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