В гонконгском аэропорту демонстранты начали сидячую акцию протеста

Акция протеста против законопроекта об экстрадиции в международном аэропорту Гонконга

ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Сотни противников законопроекта об экстрадиции начали сидячую акцию протеста в зале прилетов международного аэропорта Гонконга, сообщает газета Сотни противников законопроекта об экстрадиции начали сидячую акцию протеста в зале прилетов международного аэропорта Гонконга, сообщает газета South China Morning Post

По данным издания, акция началась около 13.00 по местному времени (8.00) в зале прилетов, где демонстранты раздают листовки пассажирам, в которых объясняются причины протеста.

Организаторы акции ожидают, что к ней присоединятся тысячи человек и надеются, что полиция будет уважать мирный, по их словам, протест.

Тем временем администрация аэропорта усилила меры безопасности, авиакомпании в связи с этим советуют пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно.