Медведев: надо ускорить подписание соглашений о ЗСТ с Сербией и Сингапуром

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости ускорить процедуры подписания соглашений о зоне свободной торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Сербией и Сингапуром.
"Успешно идут переговоры о свободной торговле с Сингапуром, Израилем, Египтом...Мы стремимся и к дальнейшему расширению наших партнеров, в том числе за счет региональных организаций", - сказал Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС.
По словам премьера, сотрудничество с международными объединениями и странами дает дополнительные возможности для экономик стран ЕАЭС.
"Думаю, что нужно ускорить процедуры, которые необходимы для подписания соглашений о свободной торговле с Сербией и Сингапуром", - сказал премьер.