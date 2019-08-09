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РИА Новости

Медведев: надо ускорить подписание соглашений о ЗСТ с Сербией и Сингапуром

10:42, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на заседании совета премьер-министров стран ЕАЭС в узком составе в культурно-этнографическом комплексе "Рух" в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
Дмитрий Медведев на заседании совета премьер-министров стран ЕАЭС в узком составе в культурно-этнографическом комплексе Рух в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев на заседании совета премьер-министров стран ЕАЭС в узком составе в культурно-этнографическом комплексе "Рух" в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости ускорить процедуры подписания соглашений о зоне свободной торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Сербией и Сингапуром.
"Успешно идут переговоры о свободной торговле с Сингапуром, Израилем, Египтом...Мы стремимся и к дальнейшему расширению наших партнеров, в том числе за счет региональных организаций", - сказал Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС.
По словам премьера, сотрудничество с международными объединениями и странами дает дополнительные возможности для экономик стран ЕАЭС.
"Думаю, что нужно ускорить процедуры, которые необходимы для подписания соглашений о свободной торговле с Сербией и Сингапуром", - сказал премьер.
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Евразийский экономический союзДмитрий МедведевКиргизияЭкономика
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