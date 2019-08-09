СК задержал еще двух участников июльских беспорядков в Москве

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следователи задержали еще двух участников дела о массовых беспорядках в Москве, сообщает пресс-служба СК.
Это Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения.
Губайдулину уже предъявили обвинения в участии в беспорядках. Ему грозит от трех до восьми лет колонии. Беглеца, которого ранее объявили в розыск, доставили к следователю. Обвинение ему еще не предъявляли.
Как и по другим фигурантам, следствие будет ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.
Таким образом, общее число задержанных по этому делу достигло 12. Сейчас следователи выясняют роль каждого из них в беспорядках и устанавливают других участников.
Адвокат Губайдулина (по другой версии, эта фамилия пишется как Габайдуллин) Максим Пашков сообщил в telegram-канале, что ночью дома у молодого человека прошли обыски. Виновным тот себя не считает, добавил защитник.
Двадцать седьмого июля у здания мэрии Москвы прошел не согласованный с властями митинг, который организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. Во время акции за различные нарушения задержали 1074 человека. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.