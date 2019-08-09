СК задержал еще двух участников июльских беспорядков в Москве

Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. Архивное фото

Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следователи задержали еще двух участников дела о массовых беспорядках в Москве, сообщает пресс-служба СК.

Это Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения.

Губайдулину уже предъявили обвинения в участии в беспорядках. Ему грозит от трех до восьми лет колонии. Беглеца, которого ранее объявили в розыск, доставили к следователю. Обвинение ему еще не предъявляли.

Как и по другим фигурантам, следствие будет ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.

Таким образом, общее число задержанных по этому делу достигло 12. Сейчас следователи выясняют роль каждого из них в беспорядках и устанавливают других участников.

Адвокат Губайдулина (по другой версии, эта фамилия пишется как Габайдуллин) Максим Пашков сообщил в telegram-канале , что ночью дома у молодого человека прошли обыски. Виновным тот себя не считает, добавил защитник.