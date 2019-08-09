Московский зоопарк закрыли из-за непогоды

"Наш зоопарк, как и другие парки культуры и отдыха, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, закрыты в связи с сообщениями МЧС о штормовом предупреждении. Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий", - говорится в сообщении.