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РИА Новости

Московский зоопарк закрыли из-за непогоды

10:35, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московский зоопарк в пятницу не работает в связи с ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба зоосада на своей странице в Facebook.
"Наш зоопарк, как и другие парки культуры и отдыха, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, закрыты в связи с сообщениями МЧС о штормовом предупреждении. Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий", - говорится в сообщении.
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Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что в пятницу в столице ожидаются облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер с порывами до 22 метров в секунду.
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