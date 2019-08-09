Московский зоопарк закрыли из-за непогоды

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московский зоопарк в пятницу не работает в связи с ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба зоосада на своей странице в Facebook.
"Наш зоопарк, как и другие парки культуры и отдыха, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, закрыты в связи с сообщениями МЧС о штормовом предупреждении. Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что в пятницу в столице ожидаются облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер с порывами до 22 метров в секунду.