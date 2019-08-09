В Госдуме надеются, что Токио исправит олимпийскую карту с Южными Курилами

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) назвал провокацией изображение Южных Курил как японской территории на сайте Олимпиады 2020 года и выразил надежду, что оргкомитет ОИ исправит карту.

Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо. Так, кликнув на один из этих российских островов, на сайте попадаешь в раздел маршрута олимпийского огня на острове Хоккайдо.

© Фото : Официальный сайт Олимпиады 2020 Южные Курилы "в составе Японии", по версии официального сайта Олимпиады-2020 © Фото : Официальный сайт Олимпиады 2020 Южные Курилы "в составе Японии", по версии официального сайта Олимпиады-2020

"Очередная провокация японских властей. Я думаю, что указание Южных Курил в составе Японии на официальном сайте Олимпиады расценивать как непреднамеренную ошибку нельзя. На мой взгляд, это целенаправленная акция, которой руководство Японии стремится ускорить переговорный процесс с Россией", - сказал Свищев РИА Новости.

Депутат при этом подчеркнул, что спорт не должен использоваться для решения политических вопросов - "это не арена для политических баталий".

"Надеемся, что оргкомитет обратит внимание на данное несоответствие и изменит информацию на официальном сайте Игр", - сказал политик.

Он добавил, что подобные провокации не повлияют на позицию России по принадлежности Южных Курил.

"Японским властям нужно прежде всего руководствоваться дипломатическими мерами для обсуждения этого вопроса с нашим руководством", - заявил Свищев.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.