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РИА Новости

В Госдуме надеются, что Токио исправит олимпийскую карту с Южными Курилами

10:31, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЧайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды . Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) назвал провокацией изображение Южных Курил как японской территории на сайте Олимпиады 2020 года и выразил надежду, что оргкомитет ОИ исправит карту.
Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо. Так, кликнув на один из этих российских островов, на сайте попадаешь в раздел маршрута олимпийского огня на острове Хоккайдо.
© Фото : Официальный сайт Олимпиады 2020Южные Курилы "в составе Японии", по версии официального сайта Олимпиады-2020
Южные Курилы в составе Японии, по версии официального сайта Олимпиады-2020
© Фото : Официальный сайт Олимпиады 2020
Южные Курилы "в составе Японии", по версии официального сайта Олимпиады-2020
"Очередная провокация японских властей. Я думаю, что указание Южных Курил в составе Японии на официальном сайте Олимпиады расценивать как непреднамеренную ошибку нельзя. На мой взгляд, это целенаправленная акция, которой руководство Японии стремится ускорить переговорный процесс с Россией", - сказал Свищев РИА Новости.
Депутат при этом подчеркнул, что спорт не должен использоваться для решения политических вопросов - "это не арена для политических баталий".
"Надеемся, что оргкомитет обратит внимание на данное несоответствие и изменит информацию на официальном сайте Игр", - сказал политик.
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Он добавил, что подобные провокации не повлияют на позицию России по принадлежности Южных Курил.
"Японским властям нужно прежде всего руководствоваться дипломатическими мерами для обсуждения этого вопроса с нашим руководством", - заявил Свищев.
Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
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Проблема заключения мирного договора между Россией и Японией
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
Олимпийские игры в Токио состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года, а с 25 августа по 6 сентября 2020 года пройдет Паралимпиада. В 1964 году в Токио уже проводились Олимпийские игры.
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