Пресс-конференция, посвященная фестивалю "Спасская башня"

Участники:
- член Общественного совета фестиваля, руководитель Службы коменданта Московского Кремля ФСО России – комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей ХЛЕБНИКОВ;
- руководитель Дирекции фестиваля Сергей СМИРНОВ;
- начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер генерал-майор Тимофей МАЯКИН;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КИБОВСКИЙ;
- член Общественного совета фестиваля, помощник генерального директора ГК "Ростех" Юлия ВОРОНОВА;
- представители посольств и военного атташата стран-участниц.
Фестиваль "Спасская башня" ежегодно проходит на Красной площади в Москве в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Александр Жуков.
Каким будет XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"? Чего ждать зрителям?
Партнерами мероприятия выступают Госкорпорации Ростех, АО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ" и ПАО "Транснефть". Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
- член Общественного совета фестиваля, руководитель Службы коменданта Московского Кремля ФСО России – комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей ХЛЕБНИКОВ;
- руководитель Дирекции фестиваля Сергей СМИРНОВ;
- начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер генерал-майор Тимофей МАЯКИН;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КИБОВСКИЙ;
- член Общественного совета фестиваля, помощник генерального директора ГК "Ростех" Юлия ВОРОНОВА;
- представители посольств и военного атташата стран-участниц.
Фестиваль "Спасская башня" ежегодно проходит на Красной площади в Москве в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Александр Жуков.
Каким будет XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"? Чего ждать зрителям?
Партнерами мероприятия выступают Госкорпорации Ростех, АО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ" и ПАО "Транснефть". Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
"Спасская башня" заслуженно входит в тройку крупнейших международных военно-музыкальных фестивалей, наряду с фестивалями в Шотландии и Швейцарии. Ежегодно в Москве собираются лучшие военные оркестры со всего мира – всего за 11 лет на Красной площади продемонстрировали своё искусство более 160 творческих коллективов из 54 стран. Это удивительное по красоте и силе мероприятие, которое стирает границы между нациями, и на языке военной музыки говорит о необходимости укрепления мира. Уверен, что в этом году Фестиваль в очередной раз станет по-настоящему ярким событием культурной жизни столицы и привлечёт большое число зрителей – как москвичей, так и гостей города, в том числе из-за рубежа", – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей ЧЕМЕЗОВ.
"Наш слоган – "Сила сотрудничества!", и Фестиваль всецело направлен на укрепление связей между Россией и её партнёрами на мировой арене. "Спасская башня" – ярчайший пример того, как искусство объединяет нации",– отметил Александр МИХЕЕВ, генеральный директор АО "Рособоронэкспорт".
"Фестиваль давно и прочно вошёл в жизнь российской столицы, став одним из самых ярких и зрелищных событий московского культурного календаря", – подчеркнул Николай ТОКАРЕВ, президент ПАО "Транснефть".
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