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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Пресс-конференция, посвященная фестивалю "Спасская башня"

10:25, 9 августа 2019
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15 августа в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – Соло с оркестром".
Участники:
- член Общественного совета фестиваля, руководитель Службы коменданта Московского Кремля ФСО России – комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей ХЛЕБНИКОВ;
- руководитель Дирекции фестиваля Сергей СМИРНОВ;
- начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер генерал-майор Тимофей МАЯКИН;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КИБОВСКИЙ;
- член Общественного совета фестиваля, помощник генерального директора ГК "Ростех" Юлия ВОРОНОВА;
- представители посольств и военного атташата стран-участниц.

Фестиваль "Спасская башня" ежегодно проходит на Красной площади в Москве в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Александр Жуков.
Каким будет XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"? Чего ждать зрителям?

Партнерами мероприятия выступают Госкорпорации Ростех, АО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ" и ПАО "Транснефть". Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
"Спасская башня" заслуженно входит в тройку крупнейших международных военно-музыкальных фестивалей, наряду с фестивалями в Шотландии и Швейцарии. Ежегодно в Москве собираются лучшие военные оркестры со всего мира – всего за 11 лет на Красной площади продемонстрировали своё искусство более 160 творческих коллективов из 54 стран. Это удивительное по красоте и силе мероприятие, которое стирает границы между нациями, и на языке военной музыки говорит о необходимости укрепления мира. Уверен, что в этом году Фестиваль в очередной раз станет по-настоящему ярким событием культурной жизни столицы и привлечёт большое число зрителей – как москвичей, так и гостей города, в том числе из-за рубежа", – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей ЧЕМЕЗОВ.
"Наш слоган – "Сила сотрудничества!", и Фестиваль всецело направлен на укрепление связей между Россией и её партнёрами на мировой арене. "Спасская башня" – ярчайший пример того, как искусство объединяет нации",– отметил Александр МИХЕЕВ, генеральный директор АО "Рособоронэкспорт".
"Фестиваль давно и прочно вошёл в жизнь российской столицы, став одним из самых ярких и зрелищных событий московского культурного календаря", – подчеркнул Николай ТОКАРЕВ, президент ПАО "Транснефть".

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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Фестиваль "Спасская башня"Анонсы
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