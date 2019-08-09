Пресс-конференция, посвященная фестивалю "Спасская башня"

Участники: - член Общественного совета фестиваля, руководитель Службы коменданта Московского Кремля ФСО России – комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей ХЛЕБНИКОВ; - руководитель Дирекции фестиваля Сергей СМИРНОВ; - начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер генерал-майор Тимофей МАЯКИН; - министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КИБОВСКИЙ; - член Общественного совета фестиваля, помощник генерального директора ГК "Ростех" Юлия ВОРОНОВА; - представители посольств и военного атташата стран-участниц. Фестиваль "Спасская башня" ежегодно проходит на Красной площади в Москве в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Александр Жуков. Каким будет XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"? Чего ждать зрителям? Партнерами мероприятия выступают Госкорпорации Ростех, АО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ" и ПАО "Транснефть". Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.

"Спасская башня" заслуженно входит в тройку крупнейших международных военно-музыкальных фестивалей, наряду с фестивалями в Шотландии и Швейцарии. Ежегодно в Москве собираются лучшие военные оркестры со всего мира – всего за 11 лет на Красной площади продемонстрировали своё искусство более 160 творческих коллективов из 54 стран. Это удивительное по красоте и силе мероприятие, которое стирает границы между нациями, и на языке военной музыки говорит о необходимости укрепления мира. Уверен, что в этом году Фестиваль в очередной раз станет по-настоящему ярким событием культурной жизни столицы и привлечёт большое число зрителей – как москвичей, так и гостей города, в том числе из-за рубежа", – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей ЧЕМЕЗОВ.