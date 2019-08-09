Ученые рассказали о состоянии выпущенной на волю самой маленькой косатки

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Самая маленькая выпущенная из "китовой тюрьмы" косатка Александра, за чью судьбу опасались экологи, охотится севернее Сахалина, где хорошая кормовая база, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института океанографии Алексей Смородов.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трёх косаток - 6 августа. Вторая группа животных после выпуска разделилась: две старшие особи ушли далеко в море, а младшая – Александра – осталась у берега недалеко от района выпуска и кормилась у невода. Позже она ушла к берегам Сахалина, удалившись от места выпуска на расстояние более 100 километров. Экологи сообщали о беспокойстве за судьбу этой косатки, так как она уже выпрашивала рыбу у рыбаков недалеко от места выпуска, и просили очевидцев не кормить ее и снимать на видео.

"Александра находится севернее Сахалина. Там идет нерест рыбы, кормовая база достаточная. Судя по передвижениям косатки, она явно охотится. Это места, где находится рыба, поэтому пока никаких опасений у нас нет. Будем следить и дальше", - сказал собеседник.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.