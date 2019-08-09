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РИА Новости

Ученые рассказали о состоянии выпущенной на волю самой маленькой косатки

10:22, 9 августа 2019
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© Фото : пресс-служба ВНИРОСпециалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
© Фото : пресс-служба ВНИРО
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Самая маленькая выпущенная из "китовой тюрьмы" косатка Александра, за чью судьбу опасались экологи, охотится севернее Сахалина, где хорошая кормовая база, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института океанографии Алексей Смородов.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трёх косаток - 6 августа. Вторая группа животных после выпуска разделилась: две старшие особи ушли далеко в море, а младшая – Александра – осталась у берега недалеко от района выпуска и кормилась у невода. Позже она ушла к берегам Сахалина, удалившись от места выпуска на расстояние более 100 километров. Экологи сообщали о беспокойстве за судьбу этой косатки, так как она уже выпрашивала рыбу у рыбаков недалеко от места выпуска, и просили очевидцев не кормить ее и снимать на видео.
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
7 августа, 07:59РИА Новости
Выпущенные на волю в Хабаровском крае косатки держатся вместе
"Александра находится севернее Сахалина. Там идет нерест рыбы, кормовая база достаточная. Судя по передвижениям косатки, она явно охотится. Это места, где находится рыба, поэтому пока никаких опасений у нас нет. Будем следить и дальше", - сказал собеседник.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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