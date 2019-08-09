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РИА Новости

Алтайские спасатели помогли Казахстану потушить степной пожар на границе

10:14, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Спасатели Алтайского края ликвидировали угрозу степного пожара на границе с Казахстаном вблизи Михайловского района, сообщает в пятницу пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.
По данным ведомства, возгорание зафиксировано на территории Казахстана в двух километрах от границы в Михайловском районе.
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"Для недопущения перехода степного пожара лесная служба совершила переход на территорию Казахстана силами 11 единиц техники в составе 25 человек и локализовала возгорание по фронту 1,5 км. Совместно с прибывшими подразделениями Казахстана возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.
В ликвидации возгорания участвовали две автоцистерны и шесть сотрудников 68 пожарно-спасательной части. Благодаря совместным действиям удалось не допустить перехода степного пожара на территорию Алтайского края.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМЧС РФАлтайский крайКазахстанПроисшествия
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