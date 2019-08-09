Алтайские спасатели помогли Казахстану потушить степной пожар на границе

БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Спасатели Алтайского края ликвидировали угрозу степного пожара на границе с Казахстаном вблизи Михайловского района, сообщает в пятницу пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, возгорание зафиксировано на территории Казахстана в двух километрах от границы в Михайловском районе.

"Для недопущения перехода степного пожара лесная служба совершила переход на территорию Казахстана силами 11 единиц техники в составе 25 человек и локализовала возгорание по фронту 1,5 км. Совместно с прибывшими подразделениями Казахстана возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.