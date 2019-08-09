В Нижегородской области автомобиль наехал на группу людей

УФА, 9 авг - РИА Новости. Семь человек получили различные травмы в результате наезда легкового автомобиля на группу людей, которые стояли на обочине трассы в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.

Что делать в случае ДТП В России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.

"Водитель отечественной машина 21 лет не справился с управлением, выехал на левую обочину, где совершил наезд на граждан, стоявших у припаркованного автомобиля. В результате семь человек в возрасте от 21 до 23 лет получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы", - сообщили в полиции.