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РИА Новости

В Нижегородской области автомобиль наехал на группу людей

09:55, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
УФА, 9 авг - РИА Новости. Семь человек получили различные травмы в результате наезда легкового автомобиля на группу людей, которые стояли на обочине трассы в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла 9 августа около 02.30 мск на 3-м километре автодороги "Белая-Федурино-Вороново-Соболиха" в Городецком районе.
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"Водитель отечественной машина 21 лет не справился с управлением, выехал на левую обочину, где совершил наезд на граждан, стоявших у припаркованного автомобиля. В результате семь человек в возрасте от 21 до 23 лет получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы", - сообщили в полиции.
Инспекторы дорожного движения разбираются в обстоятельствах аварии.
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