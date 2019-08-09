В Нижегородской области автомобиль наехал на группу людей

УФА, 9 авг - РИА Новости. Семь человек получили различные травмы в результате наезда легкового автомобиля на группу людей, которые стояли на обочине трассы в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла 9 августа около 02.30 мск на 3-м километре автодороги "Белая-Федурино-Вороново-Соболиха" в Городецком районе.
"Водитель отечественной машина 21 лет не справился с управлением, выехал на левую обочину, где совершил наезд на граждан, стоявших у припаркованного автомобиля. В результате семь человек в возрасте от 21 до 23 лет получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы", - сообщили в полиции.
Инспекторы дорожного движения разбираются в обстоятельствах аварии.