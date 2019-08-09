BMW отзывает 22,3 тысячи автомобилей в России

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что в редких случаях долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц могут привести к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе в плоть до невозможного запуска. Также может скапливаться влага, что может вести к возникновению утечки по поверхности", - говорится в сообщении.