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РИА Новости

BMW отзывает 22,3 тысячи автомобилей в России

09:49, 9 августа 2019
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© AP Photo / Chris CarlsonЛоготип компании BMW
Логотип компании BMW
© AP Photo / Chris Carlson
Логотип компании BMW. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Официальный представитель BMW в России ООО "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 22 286 автомобилей BMW из-за возможности коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи, которая может привести к различным сбоям в работе транспортного средства, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили марки BMW пятой серии и шестой серии, реализованные с июня 2003 года по август 2010 года.
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"Причиной отзыва транспортных средств является то, что в редких случаях долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц могут привести к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе в плоть до невозможного запуска. Также может скапливаться влага, что может вести к возникновению утечки по поверхности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в отдельных случаях резьбовое соединение может нагреваться из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности. При определенных обстоятельствах в случае нагрева резьбового соединения возможны оплавления.
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Уполномоченные представители изготовителя "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На всех автомобилях будет выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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АвтоBMW AGРоссияЭкономика
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