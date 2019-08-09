На Украине бутерброд с колбасой за год подорожал на 16%

КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Бутерброд с колбасой и маслом на Украине подорожал за год на 16%, сообщил в пятницу гендиректор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
“На конец июня 2018 для приготовления 12 бутербродов с колбасой мы потратили 63,2 гривны (2,5 доллара по курс нацбанка), а за год стоимость возросла до 73,6 гривны (2,9 доллара). А это на 16% дороже”, - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.
По его словам, для приготовления 12 бутербродов нужно взять батон весом 500 грамм, вареную колбасу - 400 грамм, сливочное масло - 100 грамм.
Он сообщил, что батон за год подорожал на 30%, вареная колбаса первого сорта - на 14%, сливочное масло - на 12%.
“Средняя заработная плата за год увеличилась на 17%, минимальная - на 12%, средний размер пенсии по возрасту - на 14,5%. Из этого можно сделать вывод, что для тех, кто получает пенсию и минимальную оплату, обычный бутерброд стал менее доступным. Потребительская инфляция за это время выросла на 8,7%. То есть, повышение стоимости бутерброда в два раза опережало рост инфляции на Украине”, - добавил Дорошенко.