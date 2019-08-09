На Украине бутерброд с колбасой за год подорожал на 16%

“Средняя заработная плата за год увеличилась на 17%, минимальная - на 12%, средний размер пенсии по возрасту - на 14,5%. Из этого можно сделать вывод, что для тех, кто получает пенсию и минимальную оплату, обычный бутерброд стал менее доступным. Потребительская инфляция за это время выросла на 8,7%. То есть, повышение стоимости бутерброда в два раза опережало рост инфляции на Украине”, - добавил Дорошенко.