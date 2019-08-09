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РИА Новости

На Украине отключили для ремонта четвертый энергоблок Ровенской АЭС

09:34, 9 августа 2019
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CC BY 3.0 / Victor Korniyenko / Четвертый блок Ровенской АЭС, УкраинаЧетвертый блок Ровенской АЭС, Украина
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина
CC BY 3.0 / Victor Korniyenko / Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина. Архивное фото
КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Четвертый энергоблок Ровенской атомной электростанции отключили от сети для проведения планово-предупредительного ремонта, сообщила в пятницу пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".
"В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой 9 августа 2019 года в 00.01 (совпадает с мск) энергоблок №4 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 84 календарных суток", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.
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Ровенская АЭСУкраинаВ мире
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