Красноярская полиция проводит проверку после обысков в одном из управлений

КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Полиция Красноярского края проводит проверку после обысков в одном из своих управлений, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
Ранее источник в правоохранительных органах региона заявил РИА Новости, что силовики провели обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Красноярскому краю.
Местная телекомпания ТВК со ссылкой на свои источники сообщала, что задержан замначальника отдела. Отмечается, что высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки. В ФСБ ситуацию пока не комментируют.
"Проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Сотрудник отстранен от занимаемой должности на время проверки", - сказал собеседник агентства.