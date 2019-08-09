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РИА Новости

Красноярская полиция проводит проверку после обысков в одном из управлений

09:32, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Полиция Красноярского края проводит проверку после обысков в одном из своих управлений, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
Ранее источник в правоохранительных органах региона заявил РИА Новости, что силовики провели обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Красноярскому краю.
Местная телекомпания ТВК со ссылкой на свои источники сообщала, что задержан замначальника отдела. Отмечается, что высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки. В ФСБ ситуацию пока не комментируют.
"Проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Сотрудник отстранен от занимаемой должности на время проверки", - сказал собеседник агентства.
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