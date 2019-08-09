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РИА Новости

На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 70 взрывоопасных предметов

09:19, 9 августа 2019
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© Фото : Народной милиции ЛНРРабота саперов Народной милиции ЛНР на КПП "Станица Луганская"
Работа саперов Народной милиции ЛНР на КПП Станица Луганская
© Фото : Народной милиции ЛНР
Работа саперов Народной милиции ЛНР на КПП "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики с первого августа обезвредили более 70 взрывоопасных предметов на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста.
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"В ходе проведения инженерно-саперных работ обезврежено свыше 70 взрывоопасных предметов", - сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, специалисты МЧС ЛНР обследовали и очистили участок площадью почти 8 тысяч квадратных метров.
"Все работы проводятся под постоянным контролем представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня при содействии Министерства по чрезвычайным ситуациям ЛНР", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
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