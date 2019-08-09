На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 70 взрывоопасных предметов

ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики с первого августа обезвредили более 70 взрывоопасных предметов на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста.

"В ходе проведения инженерно-саперных работ обезврежено свыше 70 взрывоопасных предметов", - сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, специалисты МЧС ЛНР обследовали и очистили участок площадью почти 8 тысяч квадратных метров.