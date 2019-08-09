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РИА Новости

Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар

09:18, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Молодой индиец Суджит Кумар 12 лет страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, сообщает Daily Mail.
Как он рассказал журналистам, первые симптомы появились у него в семь лет. Ребенка отвели в больницу, но врачи не смогли найти причину.
С тех пор его живот только продолжал расти. Это не только доставляет мужчине дискомфорт, но и вызывает боли.
При этом никаких сопутствующих заболеваниям ЖКТ симптомов — тошноты, рвоты, диареи — у него нет. Кумару выдали направление на эндоскопию в Нью-Дели, однако денег на поездку в столицу не хватает.
По его словам, детство и юность были нелегкими. Сверстники постоянно дразнили его, а почти все виды спорта были недоступны из-за огромного живота. Сейчас жизнь налаживается: он нашел работу механика на велосипедном заводе.
"Мне нравится ходить на работу. Мои коллеги никогда надо мной не смеются", — признался молодой человек.
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