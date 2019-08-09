Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Молодой индиец Суджит Кумар 12 лет страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, сообщает Молодой индиец Суджит Кумар 12 лет страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, сообщает Daily Mail

Как он рассказал журналистам, первые симптомы появились у него в семь лет. Ребенка отвели в больницу, но врачи не смогли найти причину.

Mechanic's stomach has ballooned in size and 'won't stop growing' because of a mystery condition https://t.co/p7MREHizcd — Daily Mail Online (@MailOnline) 8 августа 2019 г.

С тех пор его живот только продолжал расти. Это не только доставляет мужчине дискомфорт, но и вызывает боли.

При этом никаких сопутствующих заболеваниям ЖКТ симптомов — тошноты, рвоты, диареи — у него нет. Кумару выдали направление на эндоскопию в Нью-Дели, однако денег на поездку в столицу не хватает.

По его словам, детство и юность были нелегкими. Сверстники постоянно дразнили его, а почти все виды спорта были недоступны из-за огромного живота. Сейчас жизнь налаживается: он нашел работу механика на велосипедном заводе.