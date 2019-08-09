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РИА Новости

В Хабаровском крае рассказали о состоянии пенсионерки, отпугивавшей медведя

09:15, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
В больнице. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг — РИА Новости. Жизни 83-летней пенсионерки из Хабаровского края, которая более суток провела в трясине в лесу, спасаясь от медведя, ничего не угрожает, сообщил РИА Новости глава регионального Минздрава Александр Витько.
По его словам, состояние женщины удовлетворительное.
Бурый медведь
8 августа, 13:59РИА Новости
Хабаровская пенсионерка не могла отпугнуть медведя рыком, считает эксперт
Министр добавил, что у пенсионерки серьезный психологический стресс — пойти за грибами и встретить голодного медведя.

"Еще хватило мужества и стойкости все это перенести. Сейчас самое главное ей восстановиться. Думаю, она восстановится. Опасность уже позади, и, думаю, что все должно быть хорошо", — добавил он.

На днях волонтерам удалось отыскать в лесу пожилую жительницу села Сита, которая пошла за грибами и попала в трясину. Около полутора суток она простояла по пояс в воде, причем рядом ходил медведь и женщине пришлось рычать, чтобы отпугнуть его. По словам волонтеров, пенсионерка пережила сильный стресс и не могла говорить.
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