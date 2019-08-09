В Москве грабители на мотоцикле отобрали у бизнесмена 3,6 миллиона рублей

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Грабители на мотоцикле похитили у бизнесмена в центре Москвы рюкзак с деньгами, в котором находилось 3,6 миллиона рублей, рассказали в столичном ГУ МВД.

Как выяснили сотрудники полиции, грабитель в мотоциклетном костюме и шлеме ударил бизнесмена и забрал у него рюкзак с деньгами и банковскими картами. После этого он уехал с места происшествия на мотоцикле, которым управлял его сообщник, отметили в ГУ МВД.