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РИА Новости

В Москве грабители на мотоцикле отобрали у бизнесмена 3,6 миллиона рублей

09:12, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуль мотоцикла
Руль мотоцикла
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руль мотоцикла
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Грабители на мотоцикле похитили у бизнесмена в центре Москвы рюкзак с деньгами, в котором находилось 3,6 миллиона рублей, рассказали в столичном ГУ МВД.
Как выяснили сотрудники полиции, грабитель в мотоциклетном костюме и шлеме ударил бизнесмена и забрал у него рюкзак с деньгами и банковскими картами. После этого он уехал с места происшествия на мотоцикле, которым управлял его сообщник, отметили в ГУ МВД.
Автомобиль полиции
31 июля, 16:50РИА Новости
В Москве у мужчины отобрали рюкзак с пятью миллионами рублей
Всего, по данным правоохранителей, грабителям досталось 3,6 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по статье "грабеж", максимальная санкция которой – 12 лет лишения свободы.
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