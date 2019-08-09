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РИА Новости

В Индии не менее 17 человек стали жертвами муссонных ливней

09:08, 9 августа 2019
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, 22 тысячи были эвакуированы в южном индийском штате Керала, который уже более месяца находится во власти мощных муссонных ливней, сообщают экстренные службы региона.
Согласно этой информации, по всей территории штата были открыты 315 лагерей временного проживания, куда сейчас доставляют жителей наиболее пострадавших районов. Как утверждают спасатели, на сегодняшний день наводнениями охвачены большая часть округов Кералы. В четырех из них, где осадки полностью затопили ряд селений, отрезав их от остального мира, объявлен красный (максимальный) уровень опасности.
Местные власти обратились к военным за помощью в эвакуации жителей пострадавших регионов. Большинство учебных заведений здесь по состоянию на утро пятницы остаются закрытыми. Крупнейшая воздушная гавань штата – аэропорт города Кочина – также была вынуждена приостановить прием и отправку рейсов из-за сложных погодных условий.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.
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