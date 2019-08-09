В Индии не менее 17 человек стали жертвами муссонных ливней

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, 22 тысячи были эвакуированы в южном индийском штате Керала, который уже более месяца находится во власти мощных муссонных ливней, сообщают экстренные службы региона.

Согласно этой информации, по всей территории штата были открыты 315 лагерей временного проживания, куда сейчас доставляют жителей наиболее пострадавших районов. Как утверждают спасатели, на сегодняшний день наводнениями охвачены большая часть округов Кералы. В четырех из них, где осадки полностью затопили ряд селений, отрезав их от остального мира, объявлен красный (максимальный) уровень опасности.

#KeralaFloods | Update: 17 dead in Kerala due to heavy rain, 22,000 have been moved to relief camps.



Follow live here: https://t.co/nFq3hWS4vo pic.twitter.com/ttQM5TmEo4 — NDTV (@ndtv) 9 августа 2019 г.

Местные власти обратились к военным за помощью в эвакуации жителей пострадавших регионов. Большинство учебных заведений здесь по состоянию на утро пятницы остаются закрытыми. Крупнейшая воздушная гавань штата – аэропорт города Кочина – также была вынуждена приостановить прием и отправку рейсов из-за сложных погодных условий.