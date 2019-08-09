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РИА Новости

С подтопленного острова у Хабаровска эвакуировали дачника с семью кошками

08:55, 9 августа 2019
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© ГУ МЧС России по Хабаровскому краюЭвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске
Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске
© ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из подтопленного дачного поселка на острове у Хабаровска местного жителя, который не уехал вовремя из-за кошачьего семейства с 7 кошками, сообщает региональный главк МЧС РФ.
В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введен режим ЧС. Подтоплены отдельные дороги и придомовые территории, в зону паводка попали свыше 900 дач на островах у Хабаровска. Вода заходит и во дворы краевой столицы.
© ГУ МЧС России по Хабаровскому краюЭвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске
Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске
© ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске
Спасателям поступило сообщение, что мужчина 1970 года рождения не может покинуть свой участок в районе остановки "Садовой" на острове Дачном, так как вода поднялась. Ему на помощь выехали спасатели на катере. Поиски оказались непростыми. Мужчина постоянно путался в ориентирах и не мог точно указать место нахождения. Из-за разлившихся рек и проток найти подходы было крайне сложно.

"Через несколько часов горе-дачника удалось найти. Он подавал знаки, забравшись на крышу своего домика. Добравшись до места спасатели, вместе с председателем садового общества помогли мужчине погрузить его нехитрый скарб. Но самым ценным грузом оказались котомки с кошачьим семейством – кошка, кот и пятеро 1,5 месячных котят. Как рассказал Сергей Черняков, он остался на своей даче из-за кошки, которая ушла на охоту и долго не возвращалась. Когда животное пришло назад, выбраться самостоятельно на "большую землю" уже было невозможно без лодки", - говорится в сообщении.

Паводок в Хабаровском крае
06:49РИА Новости
Паводок подтопил несколько дворов в Хабаровске
Спасательная операция завершилась благополучно. Дачника и все семь кошек на катере МЧС России доставили в Хабаровск.
Спасатели напоминают жителям краевой столицы, что с приходом паводка оставаться в зоне подтопления очень опасно.
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