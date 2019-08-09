С подтопленного острова у Хабаровска эвакуировали дачника с семью кошками

"Через несколько часов горе-дачника удалось найти. Он подавал знаки, забравшись на крышу своего домика. Добравшись до места спасатели, вместе с председателем садового общества помогли мужчине погрузить его нехитрый скарб. Но самым ценным грузом оказались котомки с кошачьим семейством – кошка, кот и пятеро 1,5 месячных котят. Как рассказал Сергей Черняков, он остался на своей даче из-за кошки, которая ушла на охоту и долго не возвращалась. Когда животное пришло назад, выбраться самостоятельно на "большую землю" уже было невозможно без лодки", - говорится в сообщении.