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РИА Новости

Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах

08:45, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЧОЛПОН-АТА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что страны ЕАЭС на заседании межправсовета окончательно договорятся по вопросу распределения пошлин.
"Мы обсудим сегодня актуальные вопросы деятельности нашего союза, вопросы формирования наднационального регулирования. Надеюсь, окончательно договоримся по той проблеме, о которой вы только что сказали. Я имею в виду, вопросы распределения пошлин", - заявил Медведев на встрече президента Киргизии Соорнбаем Жээнбековым с главам делегаций Евразийского межправительственного Совета.
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Он также отметил, что важными темами также остаются цифровая повестка и общий финансовый рынок.
"Мы действительно добились определённых успехов. Снижаются административные барьеры, хотя наверное не так быстро, как всем нам хотелось", - сказал Медведев.
Глава российского правительства подчеркнул, что страны ЕАЭС выступают в мировом конкурентном поле, как единое целое.
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Евразийский экономический союзДмитрий МедведевРоссияКиргизияЭкономика
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