Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах

"Мы обсудим сегодня актуальные вопросы деятельности нашего союза, вопросы формирования наднационального регулирования. Надеюсь, окончательно договоримся по той проблеме, о которой вы только что сказали. Я имею в виду, вопросы распределения пошлин", - заявил Медведев на встрече президента Киргизии Соорнбаем Жээнбековым с главам делегаций Евразийского межправительственного Совета.