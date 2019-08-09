Бывшего главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников

БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Бывшего главу аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова арестовали по делу о захвате в заложники спецназовцев во время попытки арестовать обвиненного в коррупции экс-президента Алмазбека Атамбаева.
"Его задержали на 48 часов по делу о захвате заложников в Кой-Таше", - сообщила РИА Новости советник Атамбаева Кундуз Жолдубаева.
Фарид Ниязов возглавлял администрацию Атамбаева до 2017 года. Также он был руководителем избирательного штаба действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа.
В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб. После долгих переговоров экс-президент Атамбаев сдался силовикам.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.