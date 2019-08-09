Бывшего главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников

Люди на территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш

БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Бывшего главу аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова арестовали по делу о захвате в заложники спецназовцев во время попытки арестовать обвиненного в коррупции экс-президента Алмазбека Атамбаева.

"Его задержали на 48 часов по делу о захвате заложников в Кой-Таше", - сообщила РИА Новости советник Атамбаева Кундуз Жолдубаева.

Фарид Ниязов возглавлял администрацию Атамбаева до 2017 года. Также он был руководителем избирательного штаба действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб. После долгих переговоров экс-президент Атамбаев сдался силовикам.