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РИА Новости

В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы

08:37, 9 августа 2019
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг - РИА Новости. Порядка 200 человек получили ранения в результате схода оползня в южном индийском штате Керала, который уже больше месяца находится во власти сильнейших муссонных ливней, сообщают экстренные службы региона.
Инцидент произошел в четверг вечером в округе Ваянад. Сошедшая лавина из камней и грязи буквально похоронила под собой комплекс домов фабричных рабочих, большинство из которых на момент происшествия уже спали.
Сейчас на месте аварии проводится спасательная операция. Из-под завалов уже извлечены тела двух погибших, и не исключено, что под обломками домов все еще могут находиться живые люди. Помощь в ликвидации завалов спасателям оказывают вооруженные силы Индии.
По словам очевидцев, это стало самым разрушительным случаем сходом оползня за последние 20 лет.
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