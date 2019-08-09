В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг - РИА Новости. Порядка 200 человек получили ранения в результате схода оползня в южном индийском штате Керала, который уже больше месяца находится во власти сильнейших муссонных ливней, сообщают экстренные службы региона.
Инцидент произошел в четверг вечером в округе Ваянад. Сошедшая лавина из камней и грязи буквально похоронила под собой комплекс домов фабричных рабочих, большинство из которых на момент происшествия уже спали.
#KeralaFloods | Update: 17 dead in Kerala due to heavy rain, 22,000 have been moved to relief camps.— NDTV (@ndtv) 9 августа 2019 г.
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Сейчас на месте аварии проводится спасательная операция. Из-под завалов уже извлечены тела двух погибших, и не исключено, что под обломками домов все еще могут находиться живые люди. Помощь в ликвидации завалов спасателям оказывают вооруженные силы Индии.
По словам очевидцев, это стало самым разрушительным случаем сходом оползня за последние 20 лет.
Rain batters Kerala, schools shut today, Kochi Airport closed till Sunday. https://t.co/WzcLda3v9f#KeralaFloods #KochiAirport pic.twitter.com/OnhS9WAtCb— NDTV (@ndtv) 9 августа 2019 г.