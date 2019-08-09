В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг - РИА Новости. Порядка 200 человек получили ранения в результате схода оползня в южном индийском штате Керала, который уже больше месяца находится во власти сильнейших муссонных ливней, сообщают экстренные службы региона.

Инцидент произошел в четверг вечером в округе Ваянад. Сошедшая лавина из камней и грязи буквально похоронила под собой комплекс домов фабричных рабочих, большинство из которых на момент происшествия уже спали.

#KeralaFloods | Update: 17 dead in Kerala due to heavy rain, 22,000 have been moved to relief camps.



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Сейчас на месте аварии проводится спасательная операция. Из-под завалов уже извлечены тела двух погибших, и не исключено, что под обломками домов все еще могут находиться живые люди. Помощь в ликвидации завалов спасателям оказывают вооруженные силы Индии.