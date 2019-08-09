Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета

ЧОЛПОН-АТА, 9 авг - РИА Новости. Заседание Евразийского межправсовета открывается в киргизском городе Чолпан-Ате, российскую делегацию возглавляет председатель правительства Дмитрий Медведев.
На саммит также прибыли премьеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
До начала заседания с главами делегаций стран встретился президент Киргизии Соорнбай Жээнбеков.
Встреча проходит в культурном центре "Рух Ордо" на берегу озера Иссык-Куль.
В текущем году в Евразийском экономическом союзе председательствует Армения.
Традиционно межправсовет пройдёт в узком и расширенном формате. По итогам встречи стороны примут пакет документов, среди которых соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории союза, протокол о внесении изменений в договор об Объединённой коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года, а также концепцию трансграничного информационного обмена в рамках ЕАЭС.