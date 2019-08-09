Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета

Традиционно межправсовет пройдёт в узком и расширенном формате. По итогам встречи стороны примут пакет документов, среди которых соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории союза, протокол о внесении изменений в договор об Объединённой коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года, а также концепцию трансграничного информационного обмена в рамках ЕАЭС.