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РИА Новости

Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета

08:37, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЧОЛПОН-АТА, 9 авг - РИА Новости. Заседание Евразийского межправсовета открывается в киргизском городе Чолпан-Ате, российскую делегацию возглавляет председатель правительства Дмитрий Медведев.
На саммит также прибыли премьеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
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До начала заседания с главами делегаций стран встретился президент Киргизии Соорнбай Жээнбеков.
Встреча проходит в культурном центре "Рух Ордо" на берегу озера Иссык-Куль.
В текущем году в Евразийском экономическом союзе председательствует Армения.
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Традиционно межправсовет пройдёт в узком и расширенном формате. По итогам встречи стороны примут пакет документов, среди которых соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории союза, протокол о внесении изменений в договор об Объединённой коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года, а также концепцию трансграничного информационного обмена в рамках ЕАЭС.
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Дмитрий МедведевКиргизияВ мире
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