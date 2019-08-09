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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Москве перекроют улицы вблизи мечетей для празднования Курбан-байрама

08:33, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПразднование Курбан-Байрама в Москве
Празднование Курбан-Байрама в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Празднование Курбан-Байрама в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ряд прилегающих к мечетям улиц закроют в Москве для автомобилей в воскресенье, 11 августа, в день мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Движение автомобилей будет перекрыто 11 августа с 00.01 до 11.00 мск вблизи Московской соборной мечети - на улицах Дурова, Щепкина (участок от Самарской улицы до Садового кольца), на Мещанской улице, улице Гиляровского (участок от Капельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (участок от проспекта Мира до улицы Гиляровского), а также в Выползове переулке в районе дома 7. При этом будут ликвидированы парковочные места с 8.00 мск 10 августа до окончания мероприятия.
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С 04.00 до 11.00 также перекроют улицы вблизи Исторической мечети - Большую Татарскую улицу и Старый Толмачевский, Малый Татарский и Климентовский, а также Озерковский и Руновский переулки. Кроме того, с 8.00 мск 10 августа будет ликвидировано парковочное пространство до окончания мероприятия.
С 01.00 до окончания мероприятия закроют Минскую улицу (от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта) - близ мечети на Поклонной горе.
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С 05.00 до 10.00 мск перекроют улицу Хачатуряна от Каргапольской улицы до улицы Санникова - у мечети "Ярдям".
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.
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Религия и мировоззрениеМоскваОбщество
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