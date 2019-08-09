В Москве перекроют улицы вблизи мечетей для празднования Курбан-байрама

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ряд прилегающих к мечетям улиц закроют в Москве для автомобилей в воскресенье, 11 августа, в день мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщается на Ряд прилегающих к мечетям улиц закроют в Москве для автомобилей в воскресенье, 11 августа, в день мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Движение автомобилей будет перекрыто 11 августа с 00.01 до 11.00 мск вблизи Московской соборной мечети - на улицах Дурова, Щепкина (участок от Самарской улицы до Садового кольца), на Мещанской улице, улице Гиляровского (участок от Капельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (участок от проспекта Мира до улицы Гиляровского), а также в Выползове переулке в районе дома 7. При этом будут ликвидированы парковочные места с 8.00 мск 10 августа до окончания мероприятия.

С 04.00 до 11.00 также перекроют улицы вблизи Исторической мечети - Большую Татарскую улицу и Старый Толмачевский, Малый Татарский и Климентовский, а также Озерковский и Руновский переулки. Кроме того, с 8.00 мск 10 августа будет ликвидировано парковочное пространство до окончания мероприятия.

С 01.00 до окончания мероприятия закроют Минскую улицу (от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта) - близ мечети на Поклонной горе.

С 05.00 до 10.00 мск перекроют улицу Хачатуряна от Каргапольской улицы до улицы Санникова - у мечети "Ярдям".