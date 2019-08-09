В Бишкеке задержали 40 сторонников Атамбаева

БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники милиции Киргизии задержали около 40 митингующих сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева в ходе беспорядков в Бишкеке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД страны.

"Были задержаны около 40 правонарушителей. В настоящее время ведется работа по выявлению зачинщиков беспорядков", - заявили в ведомстве.

По данным МВД, в беспорядках минувшей ночью принимали участие около полутора тысяч человек. Они били витрины магазинов, поджигали мусорные баки, ломали камеры видеофиксации нарушений. "Случаев мародерства не зафиксировано", - уточнили в МВД.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб. После долгих переговоров экс-президент Атамбаев сдался силовикам.