Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T08:31Z
https://ria.ru/20190809/1557324041.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155731/79/1557317961_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_3191ca123ea9f0540655758d8892f222.jpg
РИА Новости

В Бишкеке задержали 40 сторонников Атамбаева

08:31, 9 августа 2019
261
© Sputnik / Эркин Садыков  / Перейти в фотобанкСторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке
Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке
© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники милиции Киргизии задержали около 40 митингующих сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева в ходе беспорядков в Бишкеке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД страны.
"Были задержаны около 40 правонарушителей. В настоящее время ведется работа по выявлению зачинщиков беспорядков", - заявили в ведомстве.
Ситуация у села Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Вчера, 18:45Задержание Атамбаева
В МВД Киргизии рассказали, кто руководил операцией по задержанию Атамбаева
По данным МВД, в беспорядках минувшей ночью принимали участие около полутора тысяч человек. Они били витрины магазинов, поджигали мусорные баки, ломали камеры видеофиксации нарушений. "Случаев мародерства не зафиксировано", - уточнили в МВД.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа.
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019
Вчера, 17:53Задержание Атамбаева
Ветеран "Альфы" назвал операцию спецназа по задержанию Атамбаева позором
В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб. После долгих переговоров экс-президент Атамбаев сдался силовикам.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
100020
Обсудить 0
Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
Рекомендуем
Люди на территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Бывшего главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников
РИА
Новости
Сторонники Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке. 8 августа 2019
Посольство в Бишкеке прокомментировало ситуацию после ареста Атамбаева
Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске
С подтопленного острова у Хабаровска эвакуировали дачника с семью кошками
Гроза в Аргентине
На Украине человек погиб из-за непогоды
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета
Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке
Экс-президента Киргизии Атамбаева обвиняют в коррупции
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
В Турции на границе с Сирией произошли взрывы на оружейном складе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
В больнице
В Хабаровском крае рассказали о состоянии пенсионерки, отпугивавшей медведя
Пожарная машина
В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар
Празднование Курбан-Байрама в Москве
В Москве перекроют улицы вблизи мечетей для празднования Курбан-байрама
Кареты скорой помощи в Индии
В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы
Дождь в Москве
В Москве за сутки выпало десять миллиметров осадков
Последний звонок для выпускников российских школ
В России введут национальный стандарт на школьную форму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 70 взрывоопасных предметов
09:18Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар
09:15В Хабаровском крае рассказали о состоянии пенсионерки, отпугивавшей медведя
09:12В Москве грабители на мотоцикле отобрали у бизнесмена 3,6 миллиона рублей
09:11В России введут национальный стандарт на школьную форму
09:08В Индии не менее 17 человек стали жертвами муссонных ливней
09:08В Apple прокомментировали расследование ФАС
08:55Посольство в Бишкеке прокомментировало ситуацию после ареста Атамбаева
08:55С подтопленного острова у Хабаровска эвакуировали дачника с семью кошками
08:49В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар
08:45Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах
08:42Бывшего главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников
08:41В Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса
08:37В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы
08:37Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета
08:33В Москве перекроют улицы вблизи мечетей для празднования Курбан-байрама
08:31В Бишкеке задержали 40 сторонников Атамбаева
08:29В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
08:25Роскачество дало советы по выбору школьной формы
08:19На Украине человек погиб из-за непогоды
Лента новостейМолния