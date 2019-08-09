В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП

УФА, 9 авг – РИА Новости. Число жертв при опрокидывании легкового автомобиля на трассе в Оренбургской области достигло 4 человек, двое погибших несовершеннолетние, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла 8 августа в 21.46 (19.46 мск) на федеральной трассе "М-5" в Бузулукском районе области: легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

"В результате ДТП на месте погиб водитель, его взрослая дочь и девочка 2012 года рождения. Мальчик 2010 года рождения был доставлен в больницу Бузулука, но от полученных травм он скончался в клинике", - сообщили РИА Новости в МВДД по Оренбургской области. Ведется разбирательство.